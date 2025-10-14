Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και πότε μπαίνει στους λογαριασμούς

Οι δικαιούχοι της μόνιμης παροχής των 250 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
14.10.25 , 11:21 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
14.10.25 , 11:17 Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
14.10.25 , 11:17 Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
14.10.25 , 11:05 Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο συνεπιβάτης της μηχανής
14.10.25 , 11:03 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 10:55 Παπαβασιλείου: «Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέμαι που δεν έχω κάνει παιδί»
14.10.25 , 10:50 Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής
14.10.25 , 10:46 Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;
14.10.25 , 10:45 Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ
14.10.25 , 10:37 Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
14.10.25 , 10:37 Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
14.10.25 , 10:37 Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου
14.10.25 , 10:26 Το νέο CUPRA Formentor VZ5 με πεντακύλινδρο κινητήρα
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του
Καλλιόπη Χάσκα: Η ηλικία, η καταγωγή, ο έρωτας και η ζωή στην Αμερική
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1»
Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία Pexels
Επίδομα 250 Ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα μόνιμη παροχή 250 ευρώ καθιερώνεται για πρώτη φορά από φέτος. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ποιοι ανήλικοι πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση

Ειδικότερα, η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί τον φετινό Νοέμβριο σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια πολίτες. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στόχος είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που θα πάρουν έτσι μια μικρή οικονομική ανάσα.

Έρχεται φόρος «φωτιά» από ΕΕ για τα τσιγάρα - Θα φτάσει τα 7 ευρώ το πακέτο

Ποιοι δικαιούνται την παροχή

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

  •  Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.
  •  Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης
  • Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

1. Στους δικαιούχους:

-σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128),
-επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016,
-των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,
-του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,
-του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210),
-του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ και
-των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

2. Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

3. Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Μηνιαίο επίδομα 800 ευρώ για γονείς - Ποιοι το δικαιούνται

Σημειώνεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το επίδομα δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top