Full in love η Μαριάννα Κιμούλη: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της

Ασχολείται κι εκείνος με τα καλλιτεχνικά και είναι μαζί τρία χρόνια!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 11:27 Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Μαζί στην «Αθηναία»
29.10.25 , 11:15 Ψωρίαση: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται
29.10.25 , 10:52 Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
29.10.25 , 10:47 Κατερίνα Καραβάτου: Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1
29.10.25 , 10:40 Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας με παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο
29.10.25 , 10:39 Φάρμα: Σοβαρός τραυματισμός του Λευτέρη - Σε αναμμένα κάρβουνα η Βαλεντίνα
29.10.25 , 10:28 Μποφίλιου: Η...πληρωμένη απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Βουλαρίνου
29.10.25 , 10:09 Euractiv: Πληρωνόταν και στη φυλακή ο χρυσαυγίτης Γιάννης Λαγός
29.10.25 , 09:57 (Love me) Tinder στο THEATRE OF THE NO: Ο έρωτας στην εποχή των αλγορίθμων
29.10.25 , 09:52 Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
29.10.25 , 09:46 Πάνω από 1.000.000 χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT
29.10.25 , 09:26 Full in love η Μαριάννα Κιμούλη: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της
29.10.25 , 09:24 Παναθηναϊκός: «Ρίχνει ματιές στην αγορά για ψηλό!»
29.10.25 , 09:23 Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ
29.10.25 , 09:22 Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Μποφίλιου: Η...πληρωμένη απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Βουλαρίνου
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι των επιδομάτων
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Περιοδικό ΟΚ! - Φωτογραφία NDP / Θωμάς Δασκαλάκης
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Μαριάννας Κιμούλη στην κάμερα του Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε συνέντευξή στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο, η Μαριάννα Κιμούλη παραδέχτηκε για πρώτη φορά πως είναι ερωτευμένη

Μαριάννα Κιμούλη: Έτσι αποχαιρέτησε τη «Μαρίκα» από τις Ψυχοκόρες

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Απόρρητο», στην οποία πρωταγωνιστεί η Μαριάννα Κιμούλη / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Απόρρητο», στην οποία πρωταγωνιστεί η Μαριάννα Κιμούλη / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Συγκεκριμένα, η κόρη του Γιώργου Κιμούλη αποκάλυψε πως έχει σύντροφο από τον καλλιτεχνικό χώρο, με τον διατηρούν σχέση τα τελευταία τρία χρόνια.

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα: 

Θέλω να σου πω ότι όση ώρα μιλάμε, μου φαίνεσαι ένας εύκολος άνθρωπος, «φιλικός προς τον χρήστη».

Νομίζω πως οι δικοί μου άνθρωποι μπορεί να γελάσουν με αυτό. (Γελάει.) Είμαι φοβερά αγχώδης και έχω μανία να είναι όλα υπό τον έλεγχό μου. Ζω ακόμη με την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να ελέγξω τα πάντα.

Ακόμη και τον έρωτα;

Όχι, δεν μπορώ, αν και έχω προσπαθήσει. Έχω αποτύχει παταγωδώς και ευτυχώς. Στον έρωτα χάνω τον έλεγχο και επειδή έχω αυτή την τάση, όταν έρχεται ο έρωτας τα διαλύει όλα. Όμως εδώ και τρία χρόνια νιώθω απόλυτη ασφάλεια. Είμαι ερωτευμένη και θέλω να πιστεύω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν χρειάζεται να έχω τον έλεγχο. Από την πρώτη μέρα ήταν έτσι.

Προέρχεται από τον χώρο σου;

Ασχολείται με τον κινηματογράφο, είναι σκηνοθέτης.

Άρα αντιλαμβάνεται πιο εύκολα μια ηθοποιό;

Ταυτόχρονα μπορεί και διατηρεί μια απόσταση από τα πράγματα, που με βοηθάει πάρα πολύ. Με αποφορτίζει. Συζητάμε τα της εργασίας μου – δεν είναι δουλειά για μένα το θέατρο, είναι η ζωή μου– αλλά δεν κάνουμε κοινά επαγγελματικά πλάνα.

Πώς βλέπεις τις σχέσεις;

Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι τις σχέσεις, και τις φιλικές και τις ερωτικές, τις χτίζεις. Θέλουν κόπο, φροντίδα.

Η Μαριάννα Κιμούλη με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη, στην επίσημη πρεμιέρα της / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η Μαριάννα Κιμούλη με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη, στην επίσημη πρεμιέρα της / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Έχοντας για οδηγό τη λαμπρή πορεία του πατέρα της, η Μαριάννα Κιμούλη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, όπου κατάφερε αμέσως να διακριθεί χάρη στο ταλέντο και την ευγένειά της. Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε μέσα από τη σειρά Κόκκινο Ποτάμι – Η συνέχεια, στην οποία υποδύθηκε την Εσμέ. Στη συνέχεια ενσάρκωσε μία από τις Ψυχοκόρες στην ομώνυμη σειρά του ΑΝΤ1, ενώ έχει ήδη στο ενεργητικό σημαντικούς θεατρικούς ρόλους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΙΜΟΥΛΗ
 |
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top