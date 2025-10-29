Full in love η Μαριάννα Κιμούλη: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της

Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Μαριάννας Κιμούλη στην κάμερα του Happy Day

Σε συνέντευξή στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο, η Μαριάννα Κιμούλη παραδέχτηκε για πρώτη φορά πως είναι ερωτευμένη.

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Απόρρητο», στην οποία πρωταγωνιστεί η Μαριάννα Κιμούλη / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Συγκεκριμένα, η κόρη του Γιώργου Κιμούλη αποκάλυψε πως έχει σύντροφο από τον καλλιτεχνικό χώρο, με τον διατηρούν σχέση τα τελευταία τρία χρόνια.

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα:

Θέλω να σου πω ότι όση ώρα μιλάμε, μου φαίνεσαι ένας εύκολος άνθρωπος, «φιλικός προς τον χρήστη».

Νομίζω πως οι δικοί μου άνθρωποι μπορεί να γελάσουν με αυτό. (Γελάει.) Είμαι φοβερά αγχώδης και έχω μανία να είναι όλα υπό τον έλεγχό μου. Ζω ακόμη με την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να ελέγξω τα πάντα.

Ακόμη και τον έρωτα;

Όχι, δεν μπορώ, αν και έχω προσπαθήσει. Έχω αποτύχει παταγωδώς και ευτυχώς. Στον έρωτα χάνω τον έλεγχο και επειδή έχω αυτή την τάση, όταν έρχεται ο έρωτας τα διαλύει όλα. Όμως εδώ και τρία χρόνια νιώθω απόλυτη ασφάλεια. Είμαι ερωτευμένη και θέλω να πιστεύω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν χρειάζεται να έχω τον έλεγχο. Από την πρώτη μέρα ήταν έτσι.

Προέρχεται από τον χώρο σου;

Ασχολείται με τον κινηματογράφο, είναι σκηνοθέτης.

Άρα αντιλαμβάνεται πιο εύκολα μια ηθοποιό;

Ταυτόχρονα μπορεί και διατηρεί μια απόσταση από τα πράγματα, που με βοηθάει πάρα πολύ. Με αποφορτίζει. Συζητάμε τα της εργασίας μου – δεν είναι δουλειά για μένα το θέατρο, είναι η ζωή μου– αλλά δεν κάνουμε κοινά επαγγελματικά πλάνα.

Πώς βλέπεις τις σχέσεις;

Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι τις σχέσεις, και τις φιλικές και τις ερωτικές, τις χτίζεις. Θέλουν κόπο, φροντίδα.

Η Μαριάννα Κιμούλη με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη, στην επίσημη πρεμιέρα της / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Έχοντας για οδηγό τη λαμπρή πορεία του πατέρα της, η Μαριάννα Κιμούλη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, όπου κατάφερε αμέσως να διακριθεί χάρη στο ταλέντο και την ευγένειά της. Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε μέσα από τη σειρά Κόκκινο Ποτάμι – Η συνέχεια, στην οποία υποδύθηκε την Εσμέ. Στη συνέχεια ενσάρκωσε μία από τις Ψυχοκόρες στην ομώνυμη σειρά του ΑΝΤ1, ενώ έχει ήδη στο ενεργητικό σημαντικούς θεατρικούς ρόλους.