Τζένη Θεωνά: Έγινε και πάλι παιδί στο πάρτι γενεθλίων του γιου της, Αρίωνα

Σε απόλυτους καλοκαιρινούς ρυθμούς συνεχίζει τις διακοπές της η Τζένη Θεωνά, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας δίπλα στο κύμα!

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, αποδεικνύοντας πως η μητρότητα είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε την Κυριακή 16 Αυγούστου, η Τζένη Θεωνά ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στη θάλασσα, έχοντας στην αγκαλιά της τον μικρότερο γιο της. Φορώντας ένα κομψό ολόσωμο μαγιό και συνδυάζοντάς το με ένα φλοράλ παρεό, η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με το καλοκαιρινό της look.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με μια πολύ γλυκιά και χιουμοριστική λεζάντα, περιγράφοντας την ανάγκη του μικρού της να βρίσκεται διαρκώς δίπλα της: «Velcro baby and sea view. Αύγουστος», παρομοιάζοντας έτσι χαριτωμένα τον γιο της με... «βέλκρο» που δεν ξεκολλάει από πάνω της!

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζένης Θεωνά

Θυμίζουμε ότι η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης ζουν την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, έχοντας αποκτήσει δύο γιους: τον Αρίωνα, που γεννήθηκε την άνοιξη του 2019, και τον μικρότερο Απόλλωνα, που ήρθε στον κόσμο στις 4 Οκτωβρίου του 2025.

Μάλιστα, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε αναφερθεί πρόσφατα στο θέμα της βάπτισης των παιδιών τους, εξηγώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα το μυστήριο:

«Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Ο μεγάλος γιος δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, θα δούμε τώρα. Μας ενδιαφέρει η βάφτιση, αλλά εκείνη τη στιγμή που μας ενδιαφέρει ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Θα δούμε. Ονοματοδοσία έχει γίνει στον μεγάλο. Τώρα μπορεί να γίνει και στον μικρό. Θα δούμε λίγο για βαφτίσια. Ο μικρός λέγεται Απόλλωνας και ο μεγάλος Αρίωνας. Προέκυψε αυτό με τα αρχαιοελληνικά ονόματα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο κόλλημα, είναι ωραία τα αρχαιοελληνικά ονόματα».