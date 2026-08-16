Κωνσταντέλιας: Στη Γερμανία για Ντόρτμουντ – Στην τελική ευθεία η μεταγραφή

Από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: απε/μπε
Γιάννης Κωνσταντέλιας
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Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ φαίνεται πως είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το πρωί της Κυριακής (16/8) ο 23χρονος μεσοεπιθετικός "πέταξε" για Γερμανία με προορισμό το Ντόρτμουντ. 

Οι Βεστφαλοί έχουν καταθέσει πρόταση για την αγορά του Κωνσταντέλια, θέλοντας να τον κάνει συμπαίκτη με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όπως ανέφεραν Bild και Kicker το προηγούμενο 48ωρο, η μεταγραφή, μαζί με τα μπόνους θα πλησιάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο "Ντέλιας" θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα του αποφέρει περί τα 3.000.000 ετησίως. 

Από την πλευρά του επίσημου ΠΑΟΚ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ωστόσο κομμάτι των οργανωμένων οπαδών εξέφρασε την αντίθεσή του στην επικείμενη πώληση μέσω ανακοίνωσης το βράδυ του Σαββάτου (15/8). 

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
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ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
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ΠΑΟΚ
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