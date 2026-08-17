Νέες καλοκαιρινές φωτογραφίες από το Πόρτο Χέλι μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, αποκαλύπτοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς από τις φετινές διακοπές της.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε να δημοσιεύσει μια σειρά από στιγμιότυπα από την παραμονή της στο όμορφο παραθαλάσσιο μέρος, δείχνοντας στους followers της λίγο από το καλοκαιρινό της σκηνικό.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Πόρτο Χέλι, σε ένα σπίτι που, όπως φαίνεται, έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα για εκείνη και την παρέα της. Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία της να επιστρέψει και το επόμενο καλοκαίρι στο ίδιο μέρος.

«Δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι στο Πόρτο Χέλι και σε αυτό το υπέροχο σπίτι, που ήδη θέλουμε να το κλείσουμε και για του χρόνου με το καλό. Φέτος μέχρι και θερινό σινεμά φτιάξαμε. Αναμνήσεις, παρέα, γέλια, πολύ φαγητό, παιχνίδια, μουσικές και όλα αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να γυρνάμε εδώ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

Οι νέες φωτογραφίες αποτυπώνουν το ανέμελο κλίμα των ημερών, με την ίδια να απολαμβάνει στο έπακρο την καλοκαιρινή της απόδραση, μακριά από την έντονη καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.