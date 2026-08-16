Λάρισα: Φωτιά Σε Εργοστάσιο Πλαστικών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής, σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ στάλθηκε προειδοποιητικό 112 για τους καπνούς. Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω του καπνού από την πυρκαγιά.

Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας



‼️Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️Παραμείνατε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.