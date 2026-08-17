17 Αυγούστου 1944: Το ματωμένο Μπλόκο της Κοκκινιάς

17 Αυγούστου 1944: Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μαζί με τα Τάγματα Ασφαλείας (περίπου 2.500 άνδρες) αποκλείουν την ευρύτερη περιοχή της Κοκκινιάς (νυν Νίκαιας) και συγκεντρώνουν άντρες μεταξύ 14-60 ετών στην Πλατεία της Οσίας Ξένης ως αντίποινα στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη της κοινότητας στην Αντίσταση.
Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 Κοκκινιώτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία.
Με τη βοήθεια δοσιλόγων που φορούν κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν αντιστασιακούς και στελέχη του ΕΑΜ, τους οποίους και βασάνισαν φριχτά σε υπόγεια.
Υπολογίζεται ότι περίπου 120 άτομα εκτελέστηκαν το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ συνολικά τα θύματα του μπλόκου της Κοκκινιάς ξεπέρασαν τα 300.
Στο «Ουζερί Τσιτσάνης» όπου γράφτηκαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες
Έξι χιλιάδες άνδρες μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι και εξ αυτών 1.000 σύρθηκαν όμηροι στα κάτεργα της Γερμανίας, απ’ όπου πολλοί δε γύρισαν ποτέ.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.