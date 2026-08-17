17 Αυγούστου 1944: Το ματωμένο Μπλόκο της Κοκκινιάς

Διεξήχθησαν ομαδικές εκτελέσεις στην περιοχή από τα κατοχικά στρατεύματα των Γερμανών

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Σαν Σημερα
Πρώτη Δημοσίευση: 02.08.23, 08:18
Το ολοκαύτωμα των Ανωγείων από τους Ναζί / βίντεο ΕΡΤ

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17 Αυγούστου 1944: Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μαζί με τα Τάγματα Ασφαλείας (περίπου 2.500 άνδρες) αποκλείουν την ευρύτερη περιοχή της Κοκκινιάς (νυν Νίκαιας) και συγκεντρώνουν άντρες μεταξύ 14-60 ετών στην Πλατεία της Οσίας Ξένης ως αντίποινα στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη της κοινότητας στην Αντίσταση.

12/10/1944: Όταν η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Ναζί

Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 Κοκκινιώτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία.

17 Αυγούστου 1944: Το ματωμένο Μπλόκο της Κοκκινιάς

Με τη βοήθεια δοσιλόγων που φορούν κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν αντιστασιακούς και στελέχη του ΕΑΜ, τους οποίους και βασάνισαν φριχτά σε υπόγεια.

Υπολογίζεται ότι περίπου 120 άτομα εκτελέστηκαν το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ συνολικά τα θύματα του μπλόκου της Κοκκινιάς ξεπέρασαν τα 300.

Στο «Ουζερί Τσιτσάνης» όπου γράφτηκαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες

17 Αυγούστου 1944: Το ματωμένο Μπλόκο της Κοκκινιάς

Έξι χιλιάδες άνδρες μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι και εξ αυτών 1.000 σύρθηκαν όμηροι στα κάτεργα της Γερμανίας, απ’ όπου πολλοί δε γύρισαν ποτέ.

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