Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής (16/8) πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου στις 20:10 και επιχειρούσε σε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, στην περιοχή του Μεσολογγίου.

Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, ενώ η περισυλλογή του ολοκληρώθηκε με επιτυχία από σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έσπευσε άμεσα στο σημείο.