Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής (16/8) πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor.
Κιάτο: Προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους - Στο Star οι δύο πιλότοι
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου στις 20:10 και επιχειρούσε σε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, στην περιοχή του Μεσολογγίου.
Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, ενώ η περισυλλογή του ολοκληρώθηκε με επιτυχία από σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έσπευσε άμεσα στο σημείο.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.