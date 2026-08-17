Σε καλοκαιρινό mood βρίσκεται ο Θάνος Πετρέλης, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ένα άκρως δροσερό στιγμιότυπο.

Ο τραγουδιστής εμφανίζεται στην παραλία με το μαγιό του και δείχνει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, κάνοντας συνεχόμενα κόλπα με την μπάλα, χρησιμοποιώντας τα πόδια και τα γόνατά του. Μάλιστα, συνεχίζει το παιχνίδι ακόμη και μέσα στη θάλασσα.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά και το κυκλαδίτικο τοπίο, ο Θάνος Πετρέλης χάρισε στους followers του ένα στιγμιότυπο γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε τον τίτλο ενός από τα γνωστά τραγούδια του, «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα…», το οποίο ακούγεται και στο βίντεο και το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media.

Από τα πρώτα λεπτά της δημοσίευσης, οι διαδικτυακοί του φίλοι σχολίασαν τόσο την εμφάνισή του, το γραμμωμένο του σώμα, όσο και το τραγούδι, που τόσο έχει αγαπηθεί.