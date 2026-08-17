Πυροβολισμοί σε γλέντι στον Ασπρόπυργο - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο, ο ένας ανήλικος/ βίντεο ΣΚΑΪ

Ένας 25χρονος κι ένας 14χρονος τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου. Το επεισόδιο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00, όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων στη διάρκεια του γλεντιού.

Δύο άντρες φέρονται να άνοιξαν πυρ με καραμπίνα και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 25χρονος, ενώ ένας 14χρονος χτυπήθηκε επίσης από τα σκάγια.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ και οι περιπολίες στον Ασπρόπυργο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει ξεκινήσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Για την αιματηρή συμπλοκή εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε.

Το περιστατικό προστίθεται στη λίστα των σοβαρών επεισοδίων ένοπλης βίας που απασχολούν τις αρχές στη Δυτική Αττική, με το βάρος πλέον να πέφτει στα ευρήματα της έρευνας και στις κινήσεις της αστυνομίας για τη σύλληψη όσων συμμετείχαν στους πυροβολισμούς.