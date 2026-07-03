Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»

Τώρα με 175 ίππους και τιμή έκπληξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.07.26 , 23:51 Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί
03.07.26 , 23:45 Παυλίνα Βουλγαράκη: Μας ταξιδεύει με το «Γιασεμάκι»
03.07.26 , 22:50 Παπαδημητρίου: Το απρόοπτο με τα πέδιλά της λίγο πριν από event
03.07.26 , 22:45 Απάτη ΕΟΠΥΥ: Αρχηγικό μέλος πρώην υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ
03.07.26 , 22:31 Βάρη: Αστυνομικοί Έσπασαν Τα Τζάμια Αυτοκινήτου Για Να Σώσουν Λυκόσκυλο
03.07.26 , 22:14 Φωτιά Ωραιόκαστρο: Ταυτοποιήθηκαν 3 οδηγοί - Ψάχνουν ποιος έριξε το τσιγάρο
03.07.26 , 22:00 Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»
03.07.26 , 21:54 Δεξίωση πρεσβείας ΗΠΑ: Τα ισχυρά μηνύματα για τα F-35
03.07.26 , 21:45 Pirelli: Οι προκλήσεις του Silverstone, λίκνου του μηχανοκίνητου αθλητισμού
03.07.26 , 21:37 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας
03.07.26 , 21:30 Κλήρωση Eurojackpot 3/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
03.07.26 , 21:18 Φωτιά σε σκάφος ανοιχτά της Αναβύσσου - Τι είπαν στο STAR οι επιβαίνοντες
03.07.26 , 21:06 5 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά!
03.07.26 , 21:02 Πενέλοπε Κρουζ: Η μεγάλη απόφαση που πήρε με αφορμή ένα δώρο
03.07.26 , 20:35 Chery Park: Tο πρώτο ανοιχτό φεστιβάλ της Chery
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Σπυροπούλου: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με καίριες αναβαθμίσεις σχεδόν σε όλα τα σημεία, η νέα Alfa Romeo Tonale Ibrida είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά με εισαγωγική τιμή €36.190 και πολύ πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας.Σχεδιαστικά, η νέα Tonale ευθυγραμμίζεται με την ταυτότητα που εισήγαγε η Junior. Το Scudetto είναι κοίλο και το σήμα τρισδιάστατο, σε λευκό και μαύρο χρώμα. Επιπρόσθετα ο προφυλακτήρας είναι πιο επιθετικός και με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, ενώ η πινακίδα είναι κεντρικά τοποθετημένη.
Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»

Μεταξύ άλλων υπάρχουν στάνταρ full LED φώτα, ζάντες αλουμινίου, ενεργό cruise control, εμπρός/πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί, ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3”, infotainment με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto. Υπάρχουν επίσης ηλεκτροχρωματικός καθρέφτης, connected services και πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, ενώ εξωτερικά το στίγμα δίνουν οι ζάντες αλουμινίου 17” και το μαύρο ματ body kit.

Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»
Το επίπεδο εξοπλισμού Ti προσθέτει μαύρο γυαλιστερό περίγραμμα στο πλαίσιο των τζαμιών, μαύρο γυαλιστερό body kit και ζάντες 19”. Στην καμπίνα τη διαφορά κάνουν τα μαύρα δερμάτινα καθίσματα που έχουν ηλεκτρική ρύθμιση, θέρμανση και αερισμό, τα αλουμινένια paddles αλλαγής ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού, ο ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός και τα αλουμινένια ένθετα στα μαρσπιέ. Επιπλέον το τιμόνι είναι θερμαινόμενο και το infotainment διαθέτει σύστημα πλοήγησης.

Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»

Με ακόμα πιο ποιοτικά υλικά, νέες επενδύσεις και ακόμα περισσότερη προσοχή στην λεπτομέρεια, η Tonale δημιουργεί πολυτελή και αθλητική ατμόσφαιρα στον οδηγό και τους επιβάτες. Στην κεντρική κονσόλα ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων συνδυάζει το εργονομικό με το σύγχρονο, όπως ακριβώς και ο επιλογέας του συστήματος DNA. Το τελευταίο μέσω των επιλογών Dynamic, Natural και Advanced Efficiency ρυθμίζει πολλές από τις ηλεκτρονικές παραμέτρους της Tonale, με σκοπό την προσαρμογή της στις εκάστοτε συνθήκες αλλά και απαιτήσεις του οδηγού.

Η Tonale Veloce έχει 20άρες ζάντες αλουμινίου και ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, ενώ οι εμπρός LED προβολείς έχουν προσαρμοζόμενη λειτουργία Matrix και τα αμορτισέρ είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα σε σκληρότητα. Η Sport Speciale έχει 20άρες ζάντες διαφορετικής σχεδίασης, μαύρες δαγκάνες φρένων και νίκελ ένθετα στα μαρσπιέ, ενώ το logo Tonale στο πίσω μέρος είναι επίσης μαύρο. Στο εσωτερικό τον πρώτο λόγο έχουν οι επενδύσεις Alcantara, οι λευκές ραφές στο τιμόνι, το ταμπλό, τα πάνελ των θυρών, καθώς και τα δίχρωμα καθίσματα.

Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»
Η νέα Alfa Romeo Tonale Ibrida αποδίδει μέγιστη συνδυασμένη ισχύ 175 HP, ενώ μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου για μέγιστη οικονομία καυσίμου. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από θερμικό κινητήρα 1,5 lt με τούρμπο VGT και ισχύ 160 HP, ο οποίος συνδυάζεται με ηλεκτρικό κινητήρα 20 HP ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων με το διπλό συμπλέκτη. Σε σχέση με το παρελθόν το σύστημα έχει αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό έλεγχο για πιο γραμμική και άμεση παροχή ισχύος όταν ο οδηγός τη ζητάει, αφήνοντας πάντα σε πρωταγωνιστικό ρόλο την οικονομία καυσίμου.

Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»
Εξελιγμένη για να μετατρέπει την υψηλή τεχνολογία σε οδηγική απόλαυση, η νέα Tonale παραμένει αυθεντική Alfa Romeo, έχοντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, σταθερότητας και σπορ χαρακτήρα. Μέσα από αυτό το χαρακτήρα συνεχίζει να αποτελεί μια μοναδική πρόταση στα premium C-SUV. Είναι φτιαγμένη για εκείνους που λατρεύουν την οδήγηση και θέλουν να την απολαμβάνουν σε μια ποιοτική καμπίνα με ανυπέρβλητη κομψότητα, περιβεβλημένη από ένα αμάξωμα που ξεχειλίζει από δυναμισμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ALFA ROMEO
 |
ALFA ROMEO TONALE IBRIDA 2026
 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top