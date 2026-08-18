Στις διακοπές δεν χρειάζεσαι μια βαλίτσα γεμάτη ρούχα, αλλά μια έξυπνα επιλεγμένη γκαρνταρόμπα που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας. Ευέλικτα κομμάτια που φοριούνται με διαφορετικούς τρόπους, συνδυάζονται μεταξύ τους και αλλάζουν χαρακτήρα ανάλογα με τα αξεσουάρ και τα παπούτσια είναι αυτά που αξίζει πραγματικά να έχεις στην καλοκαιρινή βαλίτσα. Και η βερμούδα είναι σίγουρα ένα από αυτά.

Μια λινή βερμούδα μπορεί να φορεθεί πάνω από το μαγιό με ένα oversized πουκάμισο για την παραλία και λίγες ώρες αργότερα να συνδυαστεί με ένα elegant top και κοσμήματα για το βραδινό φαγητό. Μια tailored εκδοχή μπορεί να γίνει η επιλογή σου στο αεροπλάνο και να συνεχίσει με διαφορετικά αξεσουάρ στην απογευματινή βόλτα, ενώ η denim εκδοχή είναι ιδανική για τις ημέρες που θέλεις κάτι πιο relaxed.

Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό του καλοκαιρινού dressing: Λιγότερα κομμάτια, περισσότερες δυνατότητες. Επιλέγοντας μια βερμούδα που ταιριάζει στο προσωπικό σου στυλ μπορείς να χτίσεις μια σειρά από διαφορετικά, επίκαιρα looks χωρίς να αισθάνεσαι ότι φοράς ξανά και ξανά το ίδιο outfit.

Λινή βερμούδα

Καμία καλοκαιρινή βαλίτσα δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ανάλαφρα λινά κομμάτια και η λινή βερμούδα είναι ίσως το πιο ευέλικτο από όλα. Επίλεξε μια καλοραμμένη γραμμή και φόρεσέ τη στο ταξίδι με το αεροπλάνο, πάνω από το μαγιό στην παραλία ή το βράδυ με ένα ασορτί top ή πουκάμισο για ένα πιο polished αποτέλεσμα.

Tailored βερμούδα

Το tailoring αποκτά relaxed διάθεση μέσα από loose, καθαρές γραμμές δημιουργώντας ένα effortless, προσεγμένο λουκ. Για τις βόλτες στην χώρα, συνδύασέ τη με ένα ανοιχτό βαμβακερό πουκάμισο και statement δαχτυλίδια ή κράτησε την εμφάνιση μίνιμαλ με λεπτά μεταλλικά γυαλιά και ένα μαντίλι δεμένο στη μέση αντί για ζώνη

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου