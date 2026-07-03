Φωτιά σε σκάφος ανοιχτά της Αναβύσσου - Τι είπαν στο STAR οι επιβαίνοντες

Ταξίδευε με προορισμό τη Μύκονο

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε σκάφος ανοιχτά της Αναβύσσου, με τρεις επιβάτες και τον καπετάνιο να διασώζονται από ιστιοπλοϊκό.
  • Οι επιβάτες είχαν ξεκινήσει από Γλυφάδα με προορισμό τη Μύκονο, αλλά το ταξίδι τους τερματίστηκε λόγω της φωτιάς.
  • Ο καπετάνιος προσπάθησε να περιορίσει τη φωτιά με πυροσβεστήρες, αλλά δεν τα κατάφερε.
  • Στο σημείο έφτασε σκάφος του Λιμενικού και πλωτό της Πυροσβεστικής, αλλά το σκάφος είχε ήδη βυθιστεί.
  • Πιθανό αίτιο της φωτιάς ήταν βραχυκύκλωμα από καλώδιο.

Στις φλόγες τυλίχθηκε σκάφος ανοιχτά της Αναβύσσου. Οι τρεις νεαροί επιβαίνοντες διασώθηκαν από ιστιοπλοϊκό που τυχαία περνούσε από το σημείο. Ο καπετάνιος έμεινε να παλεύει με τις φλόγες μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως δεν κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά. Και οι τέσσερις μιλούν αποκλειστικά στο Star και την Κατερίνα Ρίστα.

Μαύροι καπνοί πνίγουν το σκάφος. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεσπά πυρκαγιά. Το βίντεο-ντοκουμέντο που παρακολουθείτε και εξασφάλισε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος καταγράφει καρέ-καρέ την εξέλιξη της φωτιάς εν πλω.

Μαύροι καπνοί πνίγουν το σκάφος. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεσπά πυρκαγιά.

«Ήμουν μέσα, κοιμόμουν εγώ και βλέπω καπνούς μέσα στο δωμάτιο. Ξυπνάω κατευθείαν, βγήκαμε μέσα από τις φλόγες έξω», λέει ο Σταύρος, επιβάτης του σκάφους. 

Στο ταχύπλοο, μήκους περίπου 15 μέτρων, με ελληνική σημαία, επέβαιναν ο Σταύρος, δύο ακόμη φίλοι του και ο καπετάνιος. Είχαν ξεκινήσει από τη Γλυφάδα με προορισμό τη Μύκονο για διακοπές, όμως ανοιχτά της Αναβύσσου το ταξίδι τους τερματίστηκε.

Ήταν όλοι τους πολύ τυχεροί, καθώς εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο ένα ιστιοπλοϊκό. Μόλις είδε τους καπνούς, γύρισε και προσέγγισε το φλεγόμενο σκάφος.

Ένας άλλος επιβάτης, ο Σπύρος τόνισε «Είχαμε πάει στην πλώρη και περιμέναμε. Είχε παντού φωτιά πίσω. Ήρθε ένα τουρκικό ιστιοπλοϊκό, είπε "ελάτε σε εμάς γρήγορα". Λίγο ακόμα και θα πηδούσαμε».

Ο καπετάνιος μέχρι την τελευταία στιγμή έμεινε πάνω στο σκάφος για να περιορίσει τη φωτιά. Παρά τις προσπάθειές του, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα.

Ο καπετάνιος μέχρι την τελευταία στιγμή έμεινε πάνω στο σκάφος για να περιορίσει τη φωτιά. Παρά τις προσπάθειές του, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα.

Με τη σειρά του, ο καπετάνιος ανέφερε «Το σκάφος κατέβαζε ταχύτητα. Κάνω κράτει τις μηχανές και πάω να ανοίξω το κουτί της μηχανής. Πετιέται καπνός. Έκανα κατάσβεση με έξι πυροσβεστήρες, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Αίτια εκτιμώ πως ήταν κάποιο καλώδιο, βραχυκύκλωμα. Ανέβηκα κι εγώ στο ιστιοπλοϊκό για να σωθώ».

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τους επιβαίνοντες, ενώ πλωτό της Πυροσβεστικής προχώρησε στην κατάσβεση. 

«Το σκάφος καιγόταν δύο με τρεις ώρες. Την ώρα που ήρθαν ήταν πολύ αργά», προσθέτει ο Σπύρος. 

Τελικά, το σκάφος βυθίστηκε.

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