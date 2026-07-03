OMODA & JAECOO: Το νέο σύστημα στάθμευσης από το μέλλον

Για πρώτη φορά η τεχνολογία SIVP

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OMODA & JAECOO: Το νέο σύστημα στάθμευσης από το μέλλον
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Η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης, ο κίνδυνος μικροχτυπημάτων κατά το παρκάρισμα και η ταλαιπωρία εντοπισμού του οχήματος σε πολυώροφα parking ή χώρους στάθμευσης εμπορικών κέντρων αποτελούν καθημερινές προκλήσεις για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.Αυτές ακριβώς τις προκλήσεις φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει η OMODA & JAECOO μέσα από τη νέα γενιά τεχνολογιών intelligent driving που αναπτύσσει. Πρόσφατα παρουσίασε για πρώτη φορά την τεχνολογία SIVP (Super Intelligent Valet Parking), η οποία ενσωματώνει τρεις βασικές λειτουργίες: Comes When Called, Leaves When Waved και Smart Reposition.

Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα αυτόνομης στάθμευσης, σχεδιασμένο να απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία του παρκαρίσματος στην καθημερινότητα. Το σύστημα επιτρέπει στο όχημα να αναζητά αυτόνομα διαθέσιμη θέση στάθμευσης, να παρκάρει με ακρίβεια και να μετακινείται στο σημείο παραλαβής που ορίζει ο οδηγός, ακόμη και σε απαιτητικά ή περιορισμένα αστικά περιβάλλοντα. Κατά τη διάρκεια δημόσιων επιδείξεων και δοκιμών, το SIVP απέδειξε τις δυνατότητές του σε στενούς χώρους στάθμευσης και σύνθετες συνθήκες παρκαρίσματος, προσφέροντας υψηλότερα επίπεδα άνεσης και πρακτικότητας.

OMODA & JAECOO: Το νέο σύστημα στάθμευσης από το μέλλον

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το SIVP επέδειξε ικανότητες στάθμευσης που ξεπερνούν ακόμη και εκείνες έμπειρων οδηγών. Με μία μόνο απομακρυσμένη εντολή, το όχημα κινήθηκε αυτόνομα, απέφυγε εμπόδια, σχεδίασε τη βέλτιστη διαδρομή και μετέβη ομαλά από τη θέση στάθμευσης στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής. Έτσι, ο οδηγός απαλλάσσεται από την αναζήτηση του αυτοκινήτου του στη βροχή ή κάτω από τον καυτό ήλιο, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά του.

Στη λειτουργία στάθμευσης με ένα άγγιγμα, το όχημα αναζητά αυτόνομα διαθέσιμη θέση και παρκάρει με απόλυτη ακρίβεια ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, όπως εξαιρετικά στενοί χώροι ή αδιέξοδες λωρίδες, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Σε άμεση αναμέτρηση με οδηγό που διέθετε 15 χρόνια εμπειρίας, το SIVP επικράτησε και στους τρεις βασικούς δείκτες αξιολόγησης: την ταχύτητα στάθμευσης, τον αριθμό διορθωτικών κινήσεων του τιμονιού και την ακρίβεια τοποθέτησης του οχήματος. Χάρη στη σταθερή και ομαλή λειτουργία του, επιτρέπει ακόμη και σε άπειρους οδηγούς να αποκτήσουν πραγματική «ελευθερία στο παρκάρισμα».

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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SIVP
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