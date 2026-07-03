Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές - κάθε διαδρομή και μια ιστορία

Τρεις ταινίες μικρού μήκους με κοινό άξονα, ιστορίες καθημερινών ανθρώπων

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100 Χρόνια Shel Κάθε Διαδρομή Και Μία Ιστορία
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Με αφορμή τα 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα, η Shell παρουσιάζει την καμπάνια «100 Sec — Κάθε Διαδρομή, μια Ιστορία», η οποία περιλαμβάνει τρεις ταινίες μικρού μήκους με κοινό άξονα τις προσωπικές διαδρομές των ανθρώπων.

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Εδώ και έναν αιώνα η Shell αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών διαδρομών εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα μας. Μέσα από τη νέα καμπάνια το ενδιαφέρον στρέφεται από τον δρόμο στους ανθρώπους και στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε ταξίδι: η σύνδεση, οι αναμνήσεις, η φροντίδα, η αίσθηση της ελευθερίας.

Στις τρεις ταινίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί και αναγνωρίσιμοι χαρακτήρες

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•    Ο Επαγγελματίας Οδηγός, που καθημερινά διανύει χιλιάδες χιλιόμετρα μεταφέροντας αγαθά σε δεκάδες προορισμούς μέσα στη χώρα, μακριά από όσους αγαπά. 
•    Η Εθελόντρια, για την οποία ο δρόμος ανοίγει ώστε να φτάσει εκεί που την χρειάζονται. Κινείται με κίνητρο την φροντίδα, εθελοντικά, γιατί κάθε διαδρομή για εκείνη είναι μια πράξη αγάπης.
•    Ο Συλλέκτης, που στο αυτοκίνητο δεν βλέπει ένα μεταφορικό μέσο αλλά ένα κομμάτι της προσωπικής του ιστορίας και μια μηχανή του χρόνου που τον συνδέει με αυτόν που του λείπει περισσότερο. 

Παρά το ότι οι ιστορίες είναι διαφορετικές, τις ενώνει ένα κοινό νήμα : το ταξίδι ως φορέας συναισθημάτων, σχέσεων και προσωπικών επιλογών που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Οι ταινίες αυτές έρχονται να μας θυμίσουν ότι κάθε διαδρομή θα αφηγείται πάντα μια ανθρώπινη ιστορία. Και στα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιες διαδρομές και ιστορίες. Και κάπου ανάμεσά τους βρίσκεται σίγουρα και η… δική μας.

Η καμπάνια «100 Sec» αποτελεί μέρος της ευρύτερης 360° ενεργοποίησης για τα 100 Χρόνια Shell στην Ελλάδα και προβάλλεται σε τηλεόραση και ψηφιακά μέσα. 

Μπορείτε να δείτε τα video των πρωταγωνιστών εδώ: Επαγγελματίας Οδηγός, Εθελόντρια, Συλλέκτης

Εκατό χρόνια μετά, το ταξίδι συνεχίζεται.
100 Χρόνια Shell. 100 Χρόνια μπροστά.

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Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα  Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.   

H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E. Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 41 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 11 πρατήρια.

Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 35 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία.  Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας. 

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas. 

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας,  που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. 

Επισκεφτείτε:

www.shell.gr     www.coralenergy.gr    https://www.coralenergy.gr/
Instagram:  www.instagram.com/shellstations.gr
Tik Tok        www.tiktok.com/@shellstations.gr
Facebook:  www.facebook.com/ShellStationsGRCY 
YouTube:    www.youtube.com/@CoralShellLicensee
 

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