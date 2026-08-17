Η Ντέμι Μουρ μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης της, Ταλούλα Γουίλις, λίγες ημέρες μετά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Βάλει του Άινταχο.

Η 32χρονη κόρη της ηθοποιού και του Μπρους Γουίλις παντρεύτηκε τον μουσικό Τζάστιν Έισι, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Η Ντέμι Μουρ ανάμεσα στις κόρες της Ταλούλα και Σκάουτ Γουίλις /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η τελετή έγινε σε κλειστό κύκλο, με το ζευγάρι να επιλέγει ένα ιδιωτικό περιβάλλον για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η Ντέμι Μουρ επέστρεψε στο γεγονός μέσα από ανάρτηση στο Ίνσταγκραμ, όπου δημοσίευσε ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα από τον γάμο.

Το μήνυμα της Ντέμι Μουρ για την Ταλούλα

Με την ανάρτησή της, η ηθοποιός συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα προσωπικό και ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα προς την κόρη της: «Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μοιάζουν σχεδόν υπερβολικά όμορφες για να είναι αληθινές – και το να βλέπω την Ταλούλα μου να γίνεται νύφη, περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη, ήταν μία από αυτές. Η καρδιά μου είναι γεμάτη αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη, καθώς σε βλέπω να ανοίγεις ένα τόσο όμορφο νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ταλούλα, βλέποντάς σε τόσο λαμπερή ένιωσα ένα συναίσθημα που θα κουβαλώ για πάντα στην καρδιά μου. Εύχομαι η κοινή σας ζωή να είναι γεμάτη περιπέτειες, γέλιο και μια αγάπη που θα γίνεται όλο και πιο δυνατή και πιο πολύτιμη με το πέρασμα του χρόνου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, που η καρδιά μου ξεχειλίζει».

Η ανάρτηση της Ντέμι Μουρ

Πού έγινε ο γάμος της Ταλούλα Γουίλις

Ο γάμος της Ταλούλα Γουίλις και του Τζάστιν Έισι πραγματοποιήθηκε στο Σαν Βάλει του Άινταχο. Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την τελετή σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από μεγάλη δημοσιότητα.

Η Ταλούλα Γουίλις είναι η μικρότερη κόρη που απέκτησε η Ντέμι Μουρ από τον γάμο της με τον Μπρους Γουίλις. Ο γάμος της με τον Τζάστιν Έισι έγινε μετά από τρία χρόνια σχέσης, με τη Ντέμι να επιλέγει λίγες ημέρες αργότερα να δημοσιοποιήσει εικόνες από την ημέρα μέσω Instagram.

Η Ντέμι Μουρ με τον πρώην σύζυγό της Μπρους Γουίλις, τον τότε σύζυγό της Άστον Κούτσερ και τις κόρες της Ράμερ και Ταλούλα Γουίλις το 2007 /Φωτογραφία AP Images/Jason DeCrow

Οι φωτογραφίες και το μήνυμα της ηθοποιού έφεραν στο προσκήνιο μια οικογενειακή στιγμή με έντονη συναισθηματική φόρτιση, καταγράφοντας δημόσια τη χαρά της για τον γάμο της κόρης της.