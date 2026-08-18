Η Ελλάδα είναι γνωστή για το τεράστιο μήκος των ακτών της και τα χιλιάδες πανέμορφα νησιά που την «κοσμούν». Οι πέτρινοι φάροι της Ελλάδας, οι αιώνιοι φύλακες των ελληνικών θαλασσών, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτικής μας κληρονομιάς.

Οι πρώτοι φάροι χτίστηκαν τον 15ο αιώνα, ενώ ο πρώτος φάρος του σύγχρονου ελληνικού κράτους χτίστηκε στην Αίγινα το 1829. Αν και πολλοί από αυτούς καταστράφηκαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι ανακατασκευάστηκαν από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ο Ενετικός Φάρος στα Χανιά και ο Τουρλίτης στην Άνδρο, είναι δύο από τους πιο όμορφους φάρους της Ελλάδας / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 120 φάροι που εξακολουθούν να στέκονται αγέρωχοι και σας παρουσιάζουμε τους πιο δημοφιλείς, οι οποίοι εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους.

Τουρλίτης στην Άνδρο

Ο μοναδικός φάρος στην Ελλάδα χτισμένος πάνω σε έναν απομονωμένο βράχο μέσα στα κύματα, κατασκευασμένος το 1887. Ανακατασκευάστηκε το 1994, ενώ πρόκειται για έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φάρους της χώρας μας, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη της Άνδρου.

Λειτουργεί εδώ και 120 χρόνια, βρίσκεται δίπλα στο ενετικό κάστρο στη Χώρα και είναι μοναδικός στο είδος του. Ο Φάρος του Τουρλίτη κάνει κάθε επισκέπτη να αναρωτηθεί πώς χτίστηκε αυτός ο φάρος, όταν παρακολουθεί το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο νησί της Άνδρου.

Ενετικός Φάρος στα Χανιά

Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του παλιού λιμανιού της Κρήτης. Ο Ενετικός φάρος στα Χανιά είναι πολύ εντυπωσιακός, ενώ χαρακτηρίζεται από την αιγυπτιακή αρχιτεκτονική - από την εποχή της ανακατασκευής του. Χτίστηκε την εποχή των Βενετών τον 16ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε το 1800 από τους Τούρκους. Σήμερα είναι γνωστός ως «αιγυπτιακός φάρος», επειδή δημιουργήθηκε την περίοδο όπου η πόλη βρισκόταν υπό την κατοχή αιγυπτιακών στρατευμάτων.

Εάν θέλετε κατά την επίσκεψή σας στα Χανιά να βγάλετε αξέχαστες φωτογραφίες με εκπληκτική θέα στο λιμάνι και να απολαύσετε το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, τότε ο Ενετικός φάρος αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο!

Κάβο Ταίναρο στη Λακωνία

Δεσπόζει άγριος και περήφανος πάνω σε βράχους στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το ακρωτήρι Ταίναρο, είναι ένα ορθογώνιο λιθόκτιστο κτήριο υψους 16 μέτρων, το οποίο είναι χτισμένο σε πλάτωμα, πάνω στους φυσικούς βράχους της περιοχής.

Το Κάβο Ταίναρο στη Λακωνία κατασκευάστηκε το 1882 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1887. Υπέστη αρκετές καταστροφές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο επαναλειτούργησε μεταπολεμικά. Το 2008 ανακαινίστηκε πλήρως με ενέργειες του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Φάρος Αγίου Θεοδώρου στην Κεφαλονιά

Γνωστός και ως «Φάρος του Φισκάρδου» ή των Κουτρούληδων, ο φάρος αυτός μοιάζει με μικρό αρχαιοελληνικό ναό με κδωνόσχημο περιστύλιο.

Ο φάρος του Αγίου Θεοδώρου βρίσκεται κοντά στο χωριό Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Πρόκειται για μία κυκλική κατασκευή με είκοσι κίονες δωρικού ρυθμού. Ο όμορφος φάρος χτίστηκε το 1828, όταν το νησί βρισκόταν υπό βρετανική κυριαρχία. Αποτελεί το ιδανικό σημείο για αξέχαστες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της δύσης του ηλίου στο πανέμορφο νησί της Κεφαλονιάς.

Φάρος Γουρούνι στη Σκόπελο

Χτισμένος σε απόκρημνο βράχο, προσφέρει μοναδική θέα στο απέραντο Αιγαίο, ενώ θεωρείται από τους πιο εντυπωσιακούς πετρόκτιστους φάρους της χώρας μας.

Ο φάρος Γουρούνι, ο οποίος βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από το χωριό Γλώσσα, είναι ένας από τους παλαιότερους φάρους στην Ελλάδα. Ο ψηλός πύργος σε σχήμα κυλίνδρου έχει ύψος 8 μέτρα, προσφέροντας μια απαράμιλλη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Ο φάρος φαίνεται από το κεντρικό λιμάνι της Σκοπέλου, ενώ η φωτεινή του δέσμη είναι ορατή σε απόσταση 17 ναυτικών μιλίων.

