Οι πιο όμορφοι φάροι στην Ελλάδα

Δείτε τους πιο δημοφιλείς φύλακες των ελληνικών θαλασσών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 14:41 Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
18.08.26 , 14:41 Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
18.08.26 , 14:21 Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
18.08.26 , 13:34 Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
18.08.26 , 13:25 Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
18.08.26 , 13:23 Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
18.08.26 , 13:10 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δικό του ελληνικό καλοκαίρι
18.08.26 , 12:56 Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
18.08.26 , 12:45 «Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
18.08.26 , 12:14 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 12:00 Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;
18.08.26 , 12:00 Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς
18.08.26 , 11:56 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 11:36 Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
18.08.26 , 11:22 Καλοκαιρινό roadtrip στη μαγική Ηπειρωτική Ριβιέρα με θέα το Ιόνιο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τρόφιμα: Ποια χημική ουσία συνδέεται με την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια
Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Σαλαμίνα - Πέτρινοι φάροι: Οι φύλακες των Ελληνικών θαλασσών / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα διαθέτει 120 φάρους, αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτικής κληρονομιάς της, με τους πρώτους να χτίζονται τον 15ο αιώνα.
  • Ο φάρος Τουρλίτης στην Άνδρο, χτισμένος το 1887, είναι μοναδικός και εντυπωσιακός, ανακατασκευάστηκε το 1994.
  • Ο Ενετικός φάρος στα Χανιά, χτισμένος τον 16ο αιώνα, είναι γνωστός για την αιγυπτιακή αρχιτεκτονική του.
  • Το Κάβο Ταίναρο στη Λακωνία, κατασκευασμένο το 1882, είναι το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας.
  • Ο φάρος Αγίου Θεοδώρου στην Κεφαλονιά, χτισμένος το 1828, μοιάζει με αρχαιοελληνικό ναό και προσφέρει εκπληκτική θέα.

Η Ελλάδα είναι γνωστή για το τεράστιο μήκος των ακτών της και τα χιλιάδες πανέμορφα νησιά που την «κοσμούν». Οι πέτρινοι φάροι της Ελλάδας, οι αιώνιοι φύλακες των ελληνικών θαλασσών, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτικής μας κληρονομιάς.

Αύγουστος στην Ελλάδα: Κορυφαίοι εναλλακτικοί καλοκαιρινοί προορισμοί

Οι πρώτοι φάροι χτίστηκαν τον 15ο αιώνα, ενώ ο πρώτος φάρος του σύγχρονου ελληνικού κράτους χτίστηκε στην Αίγινα το 1829. Αν και πολλοί από αυτούς καταστράφηκαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι ανακατασκευάστηκαν από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ο Ενετικός Φάρος στα Χανιά και ο Τουρλίτης στην Άνδρο, είναι δύο από τους πιο όμορφους φάρους της Ελλάδας / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Ο Ενετικός Φάρος στα Χανιά και ο Τουρλίτης στην Άνδρο, είναι δύο από τους πιο όμορφους φάρους της Ελλάδας / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 120 φάροι που εξακολουθούν να στέκονται αγέρωχοι και σας παρουσιάζουμε τους πιο δημοφιλείς, οι οποίοι εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους. 

Τουρλίτης στην Άνδρο

Ο μοναδικός φάρος στην Ελλάδα χτισμένος πάνω σε έναν απομονωμένο βράχο μέσα στα κύματα, κατασκευασμένος το 1887. Ανακατασκευάστηκε το 1994, ενώ πρόκειται για έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φάρους της χώρας μας, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη της Άνδρου.

Λειτουργεί εδώ και 120 χρόνια, βρίσκεται δίπλα στο ενετικό κάστρο στη Χώρα και είναι μοναδικός στο είδος του. Ο Φάρος του Τουρλίτη κάνει κάθε επισκέπτη να αναρωτηθεί πώς χτίστηκε αυτός ο φάρος, όταν παρακολουθεί το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο νησί της Άνδρου.

Ενετικός Φάρος στα Χανιά

Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του παλιού λιμανιού της Κρήτης. Ο Ενετικός φάρος στα Χανιά είναι πολύ εντυπωσιακός, ενώ χαρακτηρίζεται από την αιγυπτιακή αρχιτεκτονική - από την εποχή της ανακατασκευής του. Χτίστηκε την εποχή των Βενετών τον 16ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε το 1800 από τους Τούρκους. Σήμερα είναι γνωστός ως «αιγυπτιακός φάρος», επειδή δημιουργήθηκε την περίοδο όπου η πόλη βρισκόταν υπό την κατοχή αιγυπτιακών στρατευμάτων.

Εάν θέλετε κατά την επίσκεψή σας στα Χανιά να βγάλετε αξέχαστες φωτογραφίες με εκπληκτική θέα στο λιμάνι και να απολαύσετε το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, τότε ο Ενετικός φάρος αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο! 

Κάβο Ταίναρο στη Λακωνία

Δεσπόζει άγριος και περήφανος πάνω σε βράχους στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το ακρωτήρι Ταίναρο, είναι ένα ορθογώνιο λιθόκτιστο κτήριο υψους 16 μέτρων, το οποίο είναι χτισμένο σε πλάτωμα, πάνω στους φυσικούς βράχους της περιοχής.

Το Κάβο Ταίναρο στη Λακωνία κατασκευάστηκε το 1882 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1887. Υπέστη αρκετές καταστροφές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο επαναλειτούργησε μεταπολεμικά. Το 2008 ανακαινίστηκε πλήρως με ενέργειες του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Φάρος Αγίου Θεοδώρου στην Κεφαλονιά

Γνωστός και ως «Φάρος του Φισκάρδου» ή των Κουτρούληδων, ο φάρος αυτός μοιάζει με μικρό αρχαιοελληνικό ναό με κδωνόσχημο περιστύλιο.

Ο φάρος του Αγίου Θεοδώρου βρίσκεται κοντά στο χωριό Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Πρόκειται για μία κυκλική κατασκευή με είκοσι κίονες δωρικού ρυθμού. Ο όμορφος φάρος χτίστηκε το 1828, όταν το νησί βρισκόταν υπό βρετανική κυριαρχία. Αποτελεί το ιδανικό σημείο για αξέχαστες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της δύσης του ηλίου στο πανέμορφο νησί της Κεφαλονιάς.

Φάρος Γουρούνι στη Σκόπελο

Χτισμένος σε απόκρημνο βράχο, προσφέρει μοναδική θέα στο απέραντο Αιγαίο, ενώ θεωρείται από τους πιο εντυπωσιακούς πετρόκτιστους φάρους της χώρας μας.

Ο φάρος Γουρούνι, ο οποίος βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από το χωριό Γλώσσα, είναι ένας από τους παλαιότερους φάρους στην Ελλάδα. Ο ψηλός πύργος σε σχήμα κυλίνδρου έχει ύψος 8 μέτρα, προσφέροντας μια απαράμιλλη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Ο φάρος φαίνεται από το κεντρικό λιμάνι της Σκοπέλου, ενώ η φωτεινή του δέσμη είναι ορατή σε απόσταση 17 ναυτικών μιλίων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΟΙ
 |
ΦΑΡΟΣ
 |
ΑΝΔΡΟΣ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΛΑΚΩΝΙΑ
 |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Ελλαδα
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Φωτιά στην Κάρυστο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ελλαδα
Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
Σίφνος: Ποια τα πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου
Ελλαδα
Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
Γιάννης Τζούστας
Ελλαδα
«Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
Ηπειρωτική Ριβιέρα
Ελλαδα
Καλοκαιρινό roadtrip στη μαγική Ηπειρωτική Ριβιέρα με θέα το Ιόνιο
Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και οι νέες καταθέσεις
Ελλαδα
Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και οι νέες καταθέσεις
Καλαμαριά: Συνελήφθη 29χρονος για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
Ελλαδα
Καλαμαριά: Συνελήφθη 29χρονος για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
Τροχαίο στη Βούλα: Tαξί συγκρούστηκε με μηχανή - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Ελλαδα
Τροχαίο στη Βούλα: Tαξί συγκρούστηκε με μηχανή - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Έρευνα Για Το Δυστύχημα
Ελλαδα
Σίφνος: Στο μικροσκόπιο το βίντεο της μοιραίας πτήσης με τους τρεις νεκρούς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top