Είστε λάτρεις της φύσης και αναζητάτε κορυφαίους εναλλακτικούς οδικούς προορισμούς, όπου θα ζήσετε τις απόλυτες καλοκαιρινές διακοπές σε φυσικές «παραλίες»;

Η Ελλάδα διαθέτει υπέροχα ποτάμια, τα οποία θα σας προσφέρουν αναζωογονητικές βουτιές στα κρυστάλλινα και πεντακάθαρα νερά τους, δίνοντας μία ξεχωριστή νότα στις διακοπές σας, λίγο προτού φύγει το καλοκαίρι.

Παραλία Αχελώου στα Τζουμέρκα

Αναζητάτε ηρεμία και δροσερά νερά ανάμεσα στα βουνά; Η παραλία του Αχελώου στα Τζουμέρκα αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μία εναλλακτική καλοκαιρινή απόδραση, μακριά από την πολυκοσμία των νησιών.

Στους πρόποδες των Τζουμέρκων, θα συνατήσετε την παραλία του Αχελώου. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ελλάδας, ο οποίος με τα κρυστάλλινα νερά του, σχηματίζει μικρές παραλίες κάτω από τις καταπράσινες βουνοκορφές, προσφέροντας αναζοωγονητικές βουτιές σε όσους αποφασίσουν να τον επισκεφτούν. Το ταξίδι έως εκεί είναι από μόνο του αποκαλυπτικό, αφού για να φτάσετε θα οδηγήσετε μέσα σε συναρπαστικής ομορφιάς τοπία που θα σας μαγέψουν!

Φτάνοντας στην παραλία του Αχελώου, η οποία βρίσκεται κάτω από μια εντυπωσιακή κρεμαστή γέφυρα που συνδέει το Γκολφάρι με τον υπόλοιπο κόσμο από τη δεκαετία του ’60, θα αντικρίσετε ένα τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.

♬ original sound - mm.love999 @christosbourgos Η παραλία του Αχελώου (γνωστή και ως Παραλία Τζουμέρκων ή Παραλία Γλύστρας) είναι ένας επίγειος, «κρυμμένος» παράδεισος με κρυστάλλινα νερά στα ορεινά Τζουμέρκα, ιδανικός για όσους αναζητούν δροσιά και ηρεμία μακριά από τις πολυσύχναστες θαλασσινές ακτές.Πού βρίσκεται & Πώς θα πάτε.Η παραλία εντοπίζεται στην Κοιλάδα του Αχελώου, στα όρια των νομών Άρτας και Τρικάλων.Η Κρεμαστή Γέφυρα: Το σήμα κατατεθέν της περιοχής είναι η εντυπωσιακή κρεμαστή γέφυρα Γλύστρας - Γκολφαρίου που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '60 και αιωρείται πάνω από το ποτάμι, προσφέροντας μοναδική θέα. #παραλία

Οι μικρές αμμουδερές όχθες γεμίζουν με λάτρεις της φύσης, οι οποίοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους, κάνοντας τα πικ-νικ κάτω από τα αιωνόβια δέντρα των Τζουμέρκων. Το τοπίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και η πρώτη βουτιά στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού θα σας ανταμείψει.

Χρήσιμο tip: Μπορείτε ως αφετηρία να έχετε το χωριό Βουργαρέλι (από εκεί η παραλία του Αχελώου βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο).

Ποταμός Αώος στην Ήπειρο

Μία ακόμη υπέροχη πρόταση για καλοκαιρινές βουτιές μέσα στη φύση είναι ο ποταμός Αώος. Εκτός από τα πεντακάθαρα νερά του και την καταπράσινη διαδρομή έως ότου τον προσεγγίσετε, προσφέρει πολλά όμορφα σημεία για κολύμπι. Ένα από τα πιο δημοφιλή είναι στο γεφύρι της Κόνιτσας, στην αρχή του φαραγγιού, κάτω από τα επιβλητικά πλατάνια, ενώ ένα ακόμη εξίσου γνωστό σημείο, είναι το γεφύρι της Βωβούσας, με το πράσινο να «αγκαλιάζει» το τοπίο. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκονται κι άλλα φυσικά «πλατώματα» ιδανικά για δροσερές βουτιές.

Εάν αποφασίσετε να απολαύσετε τα κρυστάλλινα νερά του εκτός οικισμών, ιδανική επιλογή είναι η γέφυρα στο Μπουραζάνι, αλλά και η παλιά γκρεμισμένη γέφυρα στο δρόμο προς τη Μολυβδοσκέπαστη. Τέλος, πολύ όμορφα σημεία για μπάνιο θα βρείτε επίσης κοντά στη γέφυρα του Αώου, κάτω από το Βρυσοχώρι.

Βοϊδομάτης στα Ιωάννινα

Αν σας αρέσει να κολυμπάτε σε κρύα και κρυστάλλινα νερά, αυτός ο παραπόταμος του Αώου είναι η ιδανική επιλογή. Ο Βοϊδομάτης ρέει ανάμεσα στο ειδυλλιακό φυσικό τοπίο της Ηπείρου και κάθε σημείο των 15 χιλιομέτρων του έχει κάτι διαφορετικό να ανακαλύψεις. Είναι, επίσης, ένας από τους πιο καθαρούς ποταμούς της Ευρώπης και ενδείκνυται για τους λάτρες του rafting.

Το ποτάμι προσφέρει αρκετά σημεία όπου μπορείτε να απλώσετε την πετσέτα σας και να απολαύσετε δροσερές βουτιές με φόντο το πυκνό πράσινο. Ένα από τα πιο γνωστά σημεία για κολύμπι είναι η γέφυρα που ενώνει την Αρίστη με το Πάπιγκο, λίγο προτού αρχίσουν οι στροφές για το Μεγάλο Πάπιγκο. Εκεί το φυσικό περιβάλλον είναι εντυπωσιακό, τα νερά κρυστάλλινα και η σκιά των πλατάνων ιδανική για να περάσετε όλη τη μέρα πλατσουρίζοντας. Εξίσου όμορφο είναι και το σημείο στο γεφύρι της Κλειδωνιάς, που μοιάζει να χάνεται μέσα στα πλατάνια.

Για να φτάσεις στον Βοϊδομάτη μπορεις να ακολουθήσεις μια εκπληκτική πεζοπορική διαδρομή, η οποία διαρκεί μιάμιση ώρα, με σημείο αφετηρίας το Μικρό Πάπιγκο. Διαφορετικά, πηγαίνεις με το αυτοκίνητο.

Πολυλίμνιο στη Μεσσηνία

Ένα σύμπλεγμα από λιμνούλες και καταρράκτες στη Μεσσηνία, με κρυφά μονοπάτια που θα σας μαγέψει με την ομορφιά του. Εάν επιζητάτε και μία ξεχωριστή εμπειρία, πέρα από τα συνηθισμένα, τότε μία επίσκεψη στο Πολυλίμνιο θα σας εντυπωσιάσει!

Απαραίτητος εξοπλισμός: Μαγιό, πετσέτα, ένα μπουκαλάκι νερό και παπούτσια για περπάτημα. Φτάνοντας στον χώρο του πάρκινγκ θα περπατήσετε γύρω στα 10 λεπτά, συναντώντας στον δρόμο σας καταπράσινη βλάστηση και γραφικές, ξύλινες γέφυρες προτού αντικρύσετε ένα μαγευτικό τοπίο αποτελούμενο από 15 λίμνες και καταρράκτες, με υπέροχα νερά που σας περιμένουν να βουτήξετε και να δροσιστείτε στα κρύα νερά τους.

Χαρακτηριστικά είναι τα ονόματα αυτών των λιμνών, όπως του Ιταλού, του Πανάγου, της Σταθούλας κ.λπ.

Ρέμα Ορλιάς στον Όλυμπο

Πρόκειται για ένα παραμυθένιο τοπίο με εντυπωσιακούς καταρράκτες και βάθρες με κρυστάλλινα νερά, στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ρέματα που σχηματίζουν καταρράκτες και βάθρες, ο Ορλιάς προσεγγίζεται εξαιρετικά εύκολα. Ξεκινώντας από το Δίον, την ιερή πόλη των Μακεδόνων, συνεχίστε με κατεύθυνση τον Όλυμπο, στις πλαγιές του οποίου κάποιοι λένε πως μπορεί κανείς να ακούσει το τραγούδι των Μουσών.

Ακολουθήστε την πινακίδα που οδηγεί στο καταφύγιο της Κορομηλιάς και έπειτα τις πινακίδες για Όλυμπο. Έπειτα από πορεία περίπου 4 χιλιομέτρων θα συναντήσετε το ξωκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου και μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας.

Αχέροντας στη Θεσπρωτία

Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως τα νερά του ήταν οι πύλες για τον Κάτω Κόσμο. Μία βουτιά στον ποταμό Αχέροντα είναι μία εμπειρία ανεπανάληπτη και δεν είναι ποτέ αρκετή, θέλεις να πας ξανά και ξανά.

Ένα από τα πιο κρύα και πεντακάθαρα νερά της Ελλάδας, με υπέροχη φύση και παραμυθένιο τοπίο που αξίζει να ανακαλύψετε! Οι πηγές του Αχέροντα βρίσκονται κοντά στο χωριό Γλυκή. Χαρακτηριστικό είναι το υπέροχο πλατανόδασος που απλώνεται κατά μήκος του ποταμού και στις δυο πλευρές του, ενώ το υπέροχο χρώμα του νερού του Αχέροντα θα σας μαγέψει!

Το σημείο εκεί βαθαίνει σταδιακά και οι όχθες του έχουν κυρίως άμμο και πυκνή βλάστηση. Μόλις χορτάσετε το μπάνιο σας εκεί, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο ταβερνάκι για φαγητό ή να κάνετε ιππασία στα ρηχά νερά του.

Λούσιος στην Ορεινή Αρκαδία

Και αν όλα τα προηγούμενα σας «πέφτουν» λίγο μακριά, υπάρχει και ένας ποταμός που απέχει μόνο δυο ώρες από την Αθήνα. Ο Λούσιος έχει αρκετό νερό όλο τον χρόνο και καταπληκτικά σημεία για βουτιές από ψηλά.

Αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, θα εκτιμήσετε την πυκνή βλάστηση στο δάσος. Στη συνέχεια, μπορείτε να διασχίσετε τον ποταμό κάνοντας rafting.