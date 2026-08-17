Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στον αδερφό του, Σωτήρη

Το ορχηστρικό κομμάτι που επέλεξε κι η ξεχωριστή φωτογραφία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αποχαιρέτησε τον αδερφό του, Σωτήρη, με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος πέθανε σε ηλικία 71 ετών το πρωί της 16ης Αυγούστου στο Αίγιο.
  • Είχε επαγγελματική πορεία στη δημοσιογραφία, εργαζόμενος σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ραδιόφωνο και τηλεόραση.
  • Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε απομακρυνθεί από την ενεργό δημοσιογραφία.
  • Η ανάρτηση του Μάκη περιλάμβανε βίντεο από παραλία με μουσική υπόκρουση και το μήνυμα "Καλό ταξίδι, Σωτήρη".

Με μια σύντομη και φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος τον αδερφό του, Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Ο δημοσιογράφος και εκδότης επέλεξε να στείλει το δημόσιο μήνυμά του μία ημέρα μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε βίντεο από παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος, με τον σκύλο του δίπλα του και μουσική υπόκρουση το ορχηστρικό κομμάτι Brisa flamenca. Το μήνυμα που συνόδευε την εικόνα ήταν: «Καλό ταξίδι, Σωτήρη».

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στον αδερφό του, Σωτήρη

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου στο Αίγιο, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Βαρύ πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: Πέθανε ο αδερφός του, Σωτήρης

Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

Γεννήθηκε το 1955 κι ακολούθησε επαγγελματική πορεία στη δημοσιογραφία, όπως κι ο αδερφός του. Μεγάλωσε στην Αθήνα κι εργάστηκε επί σειρά ετών στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Για μεγάλο διάστημα υπήρξε δημοσιογράφος και στέλεχος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ. Εκεί παρουσίασε και επιμελήθηκε ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκπομπές.

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στον αδερφό του, Σωτήρη

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλάμβανε ακόμη συνεργασίες με εφημερίδες κι ενημερωτικές ιστοσελίδες, ενώ συμμετείχε και σε ερευνητικά ρεπορτάζ με κοινωνικό περιεχόμενο.

Τα τελευταία χρόνια στο Αίγιο και η μεταφορά στο Νοσοκομείο Αιγίου

Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την ενεργό δημοσιογραφία, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ζούσε μόνιμα στο Αίγιο.

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στον αδερφό του, Σωτήρη

Εκεί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

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