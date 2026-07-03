Ρώσοι φαρσέρ παραπλάνησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο!

«Οι εκλογές είναι σε λίγους μήνες» ακούγεται να τους λέει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος παραπλανήθηκε από τους Ρώσους φαρσέρ Vovan και Lexus, πιστεύοντας ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
  • Στη συνομιλία, ο Ντόκος ανέφερε πιθανές εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας και την εγγύτητα εκλογών στην Ελλάδα.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του Ντόκου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σιωπή σχετικά με το περιστατικό.
  • Η κυβέρνηση θεωρεί το γεγονός ως σοβαρή απειλή εθνικής ασφαλείας και όχι απλή φάρσα.
  • Οι Ρώσοι φαρσέρ έχουν στο παρελθόν παραπλανήσει και άλλες σημαντικές προσωπικότητες διεθνώς.

Στην παγίδα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ Vovan και Lexus έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Κυριάκου Μητσοτάκη Θάνος Ντόκος.

Οι Ρώσοι φαρσέρ που παραπλάνησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο

Οι Ρώσοι φαρσέρ που παραπλάνησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο

Κατάφεραν να πείσουν τον κ. Ντόκο ότι συνομιλεί με τον ομόλογό του, Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ. Εκείνος τάχα προειδοποιεί ότι μπορεί να ξαναδούμε ουκρανικά θαλάσσια drones σε ελληνικά νερά επειδή υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ζελένσκι και του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.   

Θάνος Ντόκος: Αυτός είναι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μητσοτάκη

«Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις μέσα στην κυβέρνησή μας που πραγματικά θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας» ακούγεται στη συνομιλία, στην οποία αναφέρεται επίσης «Ο διευθυντής των υπηρεσιών πληροφοριών ήταν  στο Κίεβο. Είχε συνάντηση με τους ομολόγους του, οπότε είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο».  

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι εκλογές είναι πολύ κοντά.   

Η αποκάλυψη του Θ. Ντόκου στους Ρώσους φαρσέρ ότι οι εκλογές θα γίνουν σε λίγους μήνες

Η αποκάλυψη του Θ. Ντόκου στους Ρώσους φαρσέρ ότι οι εκλογές θα γίνουν σε λίγους μήνες

«Και παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι οι εκλογές είναι σε λίγους μήνες, οπότε ένα ατύχημα θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση» αναφέρει. .  

Πως κατάφεραν οι Ρώσοι να παγιδεύσουν τον Θ. Ντόκο   

Όπως επισήμανε πάντως ο δημοσιογράφος του Star Κ. Συμεωνίδης κάποια ερωτήματα  που προκύπτουν είναι: 
-Έβλεπε ο κ. Ντόκος με ποιους συνομιλεί; 
-Δε γνώριζε τον Ουκρανό ομόλογό του; 
-Μήπως οι Ρώσοι φαρσέρ είχαν αλλοιώσει την εικόνα τους; 

Με παρόμοιο τρόπο πάντως έχουν παραπλανήσει πολλά γνωστά δημόσια πρόσωπα, ανάμεσά τους τον Ταγίπ Ερντογάν, την Τζόρτζια Μελόνι και την Κριστίν Λαγκάρντ. 

Την παραίτηση Ντόκου ζητάει το ΠΑΣΟΚ  

«Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.   

Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει πάντως το περιστατικό όχι ως φάρσα, αλλά ως μείζον θέμα εθνικής ασφαλείας, κάνοντας λόγω για υβριδική επίθεση προηγμένης τεχνολογίας.   
 

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