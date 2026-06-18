Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Του έθεσε το ζήτημα με το ντρόουν στη Λευκάδα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ εξετάζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
  • Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενδιαφέρονται για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι πριν τη σύνοδο.
  • Θέμα συζήτησης η παρουσία ντρόουν στην Λευκάδα και οι επιχειρήσεις εκτός εμπόλεμης ζώνης.
  • Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία,  βρίσκονται  στο μικροσκόπιο των ευρωπαίων ηγετών στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που είναι σε εξέλιξη. 

Όπως ανέφερε σε απευθείας σύνδεση με τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια του Star  Μαρία Ψαρά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,  οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν. 

Τους ενδιαφέρει: Αν θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα,  αν θα επανέλθει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Το θέμα της Ουκρανίας είναι επίσης στο τραπέζι. Πλέον οι  ευρωπαίοι θέλουν  να αποκτήσουν ξανά διπλωματικές γέφυρες με τη Ρωσία. 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν την σύνοδο συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του έθεσε επιτακτικά το θέμα με το ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα ενώ του υπογράμμισε ότι δε γίνεται να υπάρχουν επιχειρήσεις πέρα από την εμπόλεμη ζώνη.
 

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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΝΤΡΟΟΥΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
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