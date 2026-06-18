Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ευρωπαίων ηγετών στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που είναι σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε σε απευθείας σύνδεση με τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Ψαρά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν.

Τους ενδιαφέρει: Αν θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, αν θα επανέλθει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Το θέμα της Ουκρανίας είναι επίσης στο τραπέζι. Πλέον οι ευρωπαίοι θέλουν να αποκτήσουν ξανά διπλωματικές γέφυρες με τη Ρωσία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν την σύνοδο συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του έθεσε επιτακτικά το θέμα με το ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα ενώ του υπογράμμισε ότι δε γίνεται να υπάρχουν επιχειρήσεις πέρα από την εμπόλεμη ζώνη.

