Πριγκίπιssεs του Χάρη Λυμπερόπουλου - Έρχεται στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Από τις 10 Οκτωβρίου με τον Δημήτρη Αϊβαλιώτη και την Άννα Τζανακάκη

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«Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι; Είμαστε πολύ ηλίθιοι, μικρή μου».

Μια παραλία, ένα κάστρο στην άμμο και μια υπόσχεση που άντεξε το χρόνο. Η Τζένη και ο Θοδωρής μεγάλωσαν μαζί, αλλά σε παράλληλους κόσμους. Εκείνη επέλεξε την «ασφάλεια» ενός χρυσού κλουβιού. Εκείνος επέλεξε τις πούλιες της drag personas του, της Dora Kiss. Η σχέση τους είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στο «πρέπει» και το «θέλω».

Πριγκίπιssεs του Χάρη Λυμπερόπουλου - Έρχεται στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Όταν τα φώτα σβήνουν και η μπογιά ξεβάφει, τι μένει;

Ωμό χιούμορ, συγκίνηση, λίγο από drag και μια αγάπη που αρνείται να πεθάνει. Γιατί στο τέλος, η οικογένεια δεν είναι αυτή στην οποία γεννιέσαι, αλλά αυτή που διαλέγεις.

«Ο καλός φίλος φέρνει το φτυάρι»

Δύο παιδιά σε μια παραλία. Μια υπόσχεση που κράτησε μια ζωή. Ο Θοδωρής και η Τζένη δεν είναι απλώς φίλοι. Είναι η οικογένεια που επέλεξαν για να αντέξουν την πραγματικότητα.

Πριγκίπιssεs του Χάρη Λυμπερόπουλου - Έρχεται στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Εκείνη, εγκλωβισμένη σε ένα «χρυσό κλουβί» κοινωνικής κανονικότητας. Εκείνος, η εκθαμβωτική Dora Kiss, μια drag queen που επιβιώνει κάτω από το γκλίτερ και τις ψεύτικες βλεφαρίδες. Από την αθωότητα των κάστρων στην άμμο, στην προδοσία της Σαντορίνης και από τους διαδρόμους των νοσοκομείων στη λύτρωση μιας κοινής μοίρας. 

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Οι Πριγκίπιssεs είναι μια ωδή στη φιλία που λερώνει τα χέρια της. Μια ιστορία για τις μάσκες που φοράμε για να μας αγαπήσουν οι ξένοι και για τα πρόσωπα που αντικρίζουμε όταν η μπογιά φεύγει. 

Πριγκίπιssεs του Χάρη Λυμπερόπουλου - Έρχεται στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Μια παράσταση γεμάτη μουσική, συγκίνηση, μια γεύση από drag performances και την ωμή αλήθεια δύο ανθρώπων που έμαθαν ότι «οι ρωγμές είναι καλό πράγμα: από εκεί μπαίνει το φως».

Πριγκίπιssεs 
Θέατρο Μικρός Κεραμεικός 
Ευμολπιδών 13, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός)

Από 10 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Σάββατο (21.15) & Κυριακή (20.30)

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ
Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος
Πρωτότυπη μουσική: Χάρης Λυμπερόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάγκι Τρίφτη
Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αϊβαλιώτης, Άννα Τζανακάκη
Facebook: https://www.facebook.com/prigipisses

Διάρκεια: 90 λεπτά

Δείτε το trailer της παράστασης Πριγκίπιssεs
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Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS
 |
ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
 |
ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
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