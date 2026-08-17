Μια προσωπική ανάρτηση αφιερωμένη στον πατέρα της έκανε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η Ρούλα Κορομηλά, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Η καριέρα της Ρούλας Κορομηλά στην τηλεόραση «μετράει» πάνω από τέσσερις δεκαετίες /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η παρουσιάστρια, που αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο που δε βρίσκεται πια στη ζωή, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία και συνόδευσε τη δημοσίευση με λόγια για την απουσία, την αγάπη και τις αξίες που, όπως έγραψε, παραμένουν ζωντανές.

Στη φωτογραφία που «ανέβασε»

, ο πατέρας της εμφανίζεται με τη στρατιωτική του στολή, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και τα δύο κορίτσια της οικογένειας. Η εικόνα παραπέμπει στα παιδικά χρόνια της παρουσιάστριας και στη στενή οικογενειακή μνήμη που επέλεξε να φέρει ξανά στο προσκήνιο.

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά στο Instagram

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ρούλα Κορομηλά έγραψε: «Έφυγε αλλά η αγκαλιά του παραμένει ζεστή στις καρδιές μας. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε, η αγάπη του δεν τελείωσε. Μας προστατεύει ακόμα. Οι αξίες σου μας οδηγούν».

Ο πατέρας της παρουσιάστριας ήταν στρατιωτικός και, εξαιτίας της επαγγελματικής του πορείας, η οικογένεια μετακινούνταν συχνά από πόλη σε πόλη στα χρόνια της παιδικής ηλικίας της. Η Ρούλα έχει δύο αδέλφια, τη Λένα και τον Θανάση.

Παλιότερη φωτογραφία της Ρούλας Κορομηλά ανάμεσα στους γονείς της /Φωτογραφία Instagram

Οι παλιότερες εξομολογήσεις για τη σχέση με τον πατέρα της

Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη σχέση που είχε με τον πατέρα της, περιγράφοντας πτυχές που τη σημάδεψαν προσωπικά και επαγγελματικά. Σε συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, είχε αποκαλύψει: «Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν αποδέχθηκε ότι έκανα τηλεόραση. Πάντα είχα άγχος επειδή με έβλεπε».

Στην ίδια δημόσια εξομολόγηση είχε μιλήσει και για το συναισθηματικό αποτύπωμα αυτής της σχέσης, λέγοντας: «Δε θυμάμαι να είπα στον μπαμπά μου "σ’ αγαπώ"».