Δείτε βίντεο από την παρουσίαση βιβλίου της Σεμίνας Διγενή «Η τέχνη του να μην πεθάνεις»

Μία φωτογραφία διαφορετική από αυτές που μας έχει συνηθίσει δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η Σεμίνα Διγενή.Η παρουσιάστρια μέσω του AI, δημιούργησε μία φωτογραφία στην οποία την απεικόνιζε να κρατά αγκαλιά τον εαυτό της σε ηλικία ενός μηνός.

“Πώς θα ήταν, αν κρατούσα αγκαλιά τον... εαυτό μου, ενός μηνός!” έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στη λεζάντα.

To ΑI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και επιτρέπει σε όποιον θέλει να φτιάχνει ψεύτικες μεν, αληθοφανείς φωτογραφίες δε, που μπορούν να ξεγελάσουν τον καθένα. Αρκετές διάσημες της showbiz έχουν δοκιμάσει τέτοιες φωτογραφίες.

Μία από αυτές είναι η Katy Perry, η τραγουδίστρια αν και δεν είχε πάει στο Met Gala, δημιούργησε μία φωτογραφία που την έδειχνε εκεί.

H φωτογραφία ανέβηκε τον Μάιο του 2024, όμως το αστείο συνεχίστηκε τον Μάιο του 2024 αλλά και του 2025. Πώς είναι βέβαια ψεύτικη η φωτογραφία, το είχε αποκαλύψει η ίδια γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα πως δεν μπόρεσε να πάει στα Met Gala καθώς δούλευε.

Άλλη μία διάσημη η οποία έκανε χρήση AI φωτογραφιών είναι και η τραγουδίστρια Zendaya. Η ίδια είχε δημιουργήσει φωτογραφίες της με νυφικό που την απεικόνιζαν δίπλα στον Tom Holland.

Αρκετοί ήταν αυτοί που πίστεψαν πως οι φωτογραφίες ήταν αληθινές όμως εκείνη αποκάλυψε πως έκανε πλάκα.