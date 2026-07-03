Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα Κουτσελίνη: «Ο Καραϊβάζ σήμερα ήταν ανάμεσά μας»

Συγκίνηση στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» με την παρέμβαση της Στάθας Καραϊβάζ

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Δάκρυα στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τον Γιώργο Καραϊβάζ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελευταία εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ήταν συγκινητική λόγω της παρέμβασης της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα.
  • Η Στάθα Καραϊβάζ τόνισε ότι ο Γιώργος άφησε πίσω του ένα σημαντικό έργο και ανθρώπους που τον αγαπούν.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη συγκινήθηκε και δήλωσε ότι ένιωθαν την παρουσία του Γιώργου κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
  • Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν μέλος της εκπομπής από το 2017 έως τη δολοφονία του το 2021.

Σε έντονα συγκινησιακό κλίμα ολοκληρώθηκε η τελευταία εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με την παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη να «λυγίζει» όταν παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή η σύζυγος του αείμνηστου Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα.  

«Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιώργος άφησε πίσω του το παιδί του. Άφησε πίσω ανθρώπους που τον αγαπάνε ακόμα μέχρι σήμερα. Έκανε ένα έργο μέσα από τη δική σας την εκπομπή. Με τη βοήθεια όλου του κόσμου δημιουργήθηκαν τα Πολυιατρεία, το Χαμόγελο. Δεν έφυγε άδικα. Άφησε ένα έργο πίσω του», σχολίασε συγκινημένη η Στάθα Καραϊβάζ.  

«Λύγισε» η Ζήνα Κουτσελίνη: «Ο Καραϊβάζ σήμερα ήταν ανάμεσά μας»

Τα λόγια της συγκίνησαν τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία αποκάλυψε ότι από το πρωί η ίδια και οι συνεργάτες της ένιωθαν ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν μαζί τους:  

«Θέλω να σου πω μόνο ότι καθ' όλη τη διάρκεια - και είναι μάρτυρες όλοι εδώ - ήμασταν σίγουροι ότι σήμερα ήταν ο Γιώργος εδώ. Και θέλω να πω κάτι σε δημόσιο λόγο. Πέρασαν πολλοί άνθρωποι από αυτή την εκπομπή. Ο Γιώργος ήταν αδερφός. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που απλά τον κοιτούσες στα μάτια και ήξερες ότι είχε ανιδιοτέλεια. Ήθελε μόνο να είναι δίπλα σου για να βοηθήσει εσένα. Σπάνιο στις μέρες μας». 

Τα δάκρυα της Ζήνας Κουτσελίνη για τον Γιώργο Καραϊβάζ

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν στο δυναμικό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα από το 2017 μέχρι την ημέρα της δολοφονίας του έξω από το σπίτι του στον Άλιμο στις 9 Απριλίου 2021. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

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