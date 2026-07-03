«Λύγισε» η Ζήνα Κουτσελίνη: «Ο Καραϊβάζ σήμερα ήταν ανάμεσά μας»

Σε έντονα συγκινησιακό κλίμα ολοκληρώθηκε η τελευταία εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με την παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη να «λυγίζει» όταν παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή η σύζυγος του αείμνηστου Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα.

«Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιώργος άφησε πίσω του το παιδί του. Άφησε πίσω ανθρώπους που τον αγαπάνε ακόμα μέχρι σήμερα. Έκανε ένα έργο μέσα από τη δική σας την εκπομπή. Με τη βοήθεια όλου του κόσμου δημιουργήθηκαν τα Πολυιατρεία, το Χαμόγελο. Δεν έφυγε άδικα. Άφησε ένα έργο πίσω του», σχολίασε συγκινημένη η Στάθα Καραϊβάζ.

Τα λόγια της συγκίνησαν τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία αποκάλυψε ότι από το πρωί η ίδια και οι συνεργάτες της ένιωθαν ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν μαζί τους:

«Θέλω να σου πω μόνο ότι καθ' όλη τη διάρκεια - και είναι μάρτυρες όλοι εδώ - ήμασταν σίγουροι ότι σήμερα ήταν ο Γιώργος εδώ. Και θέλω να πω κάτι σε δημόσιο λόγο. Πέρασαν πολλοί άνθρωποι από αυτή την εκπομπή. Ο Γιώργος ήταν αδερφός. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που απλά τον κοιτούσες στα μάτια και ήξερες ότι είχε ανιδιοτέλεια. Ήθελε μόνο να είναι δίπλα σου για να βοηθήσει εσένα. Σπάνιο στις μέρες μας».

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν στο δυναμικό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα από το 2017 μέχρι την ημέρα της δολοφονίας του έξω από το σπίτι του στον Άλιμο στις 9 Απριλίου 2021.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα