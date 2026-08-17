Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα του δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Νωρίτερα, εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στο δήμο Σπατών – Αρτέμιδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Έσπευσαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.