Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου

Επιχείρησαν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης
Πρώτη Δημοσίευση: 17.08.26, 12:29
Φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργιθέα Κορωπίου, υπό έλεγχο.
  • Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους.
  • Συμμετοχή 60 πυροσβεστών, 3 πεζοπόρων ομάδων και 17 οχημάτων στην κατάσβεση.
  • Δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα συνδράμουν από αέρος.
  • Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα του δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Νωρίτερα, εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Έσπευσαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

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