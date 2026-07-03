Σπυροπούλου: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη

Η πολύχρωμη διακόσμηση και το birthday look της παρουσιάστριας

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Σπυροπούλου: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη
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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Γενέθλια για τον γιο τους, Βασίλη - Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλιών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλια του γιου της, Βασίλη, με εντυπωσιακό πάρτι.
  • Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στη Βούλα, με θέμα το Cocomelon και πολύχρωμη διακόσμηση.
  • Η τούρτα ήταν διώροφη και υπήρχαν δραστηριότητες όπως ζωγραφική και hair extensions.
  • Στο πάρτι παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, συμπεριλαμβανομένου του ξαδέλφου του Βασίλη, Φώτη.
  • Η Σπυροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά της.

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα (2/7) για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, καθώς ο μικρός τους γιος, Βασίλης, γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά του.

Σπυροπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα δεύτερα γενέθλια του γιου της

Το αγαπημένο ζευγάρι διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό παιδικό πάρτι σε ένα από τα μαγαζιά του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου στη Βούλα, έχοντας φροντίσει κάθε λεπτομέρεια, ώστε οι μικροί καλεσμένοι να περάσουν μια αξέχαστη ημέρα.

Το πάρτι είχε θέμα το αγαπημένο παιδικό πρόγραμμα Cocomelon, ενώ εξίσου εντυπωσιακές ήταν η πολύχρωμη διακόσμηση, οι συνθέσεις με μπαλόνια και η διώροφη τούρτα, η οποία «έκλεψε» την παράσταση. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως ζωγραφική, χειροτεχνίες, αλλά και hair extensions για τα κορίτσια.

Η τούρτα γενεθλίων του μικρού Βασίλη

Η τούρτα γενεθλίων του μικρού Βασίλη

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Φώτης Σταθοκωστόπουλος, το ξαδελφάκι του εορτάζοντα, μαζί με τη μητέρα του, Ιωάννα Σιαμπάνη.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους από τη γιορτή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε μία από τις αναρτήσεις της μάλιστα έγραψε τη φράση «Happy birthday our little boy», εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη σημαντική αυτή ημέρα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στην παραλία με τους γιους της

Για την περίσταση, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα πολύχρωμο, πλεκτό, ριγέ μίνι φόρεμα με κρόσσια στο τελείωμα και αμάνικο σχέδιο, ενώ άφησε τα μακριά ξανθά μαλλιά της κυματιστά, ολοκληρώνοντας το καλοκαιρινό της look με διακριτικά κοσμήματα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Ο μικρός γιος τους έγινε 2 ετών!

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Ο μικρός γιος τους έγινε 2 ετών!

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Ο μικρός γιος τους έγινε 2 ετών!

Σε αρκετές από τις φωτογραφίες τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Βασίλη, ο οποίος ποζάρει μπροστά από την εντυπωσιακή τούρτα των γενεθλίων του.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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