Μια ημέρα γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και όμορφες αναμνήσεις είναι η σημερινή για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς ο μικρότερος γιος της, Βασίλης, γιορτάζει τα δεύτερα του γενέθλια.

Με αφορμή τη ξεχωριστή αυτή ημέρα, η παρουσιάστρια έκανε μια μικρή αναδρομή στον χρόνο, δημοσιεύοντας στα Instagram Stories της δύο φωτογραφίες από το μαιευτήριο, λίγες μόλις στιγμές μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Στα τρυφερά στιγμιότυπα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κρατά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της, αποτυπώνοντας τις πρώτες στιγμές της νέας τους κοινής ζωής, γεμάτες συγκίνηση και ανείπωτη χαρά.

«Ευγνωμοσύνη! Σε αγαπώ Billy! Η αγάπη και η ευτυχία πολλαπλασιάστηκαν», έγραψε πάνω στις φωτογραφίες, εκφράζοντας με λίγες λέξεις όλα όσα ένιωσε τη μέρα που κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της τον μικρό Βασίλη.

Η παρουσιάστρια ζει τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, έχοντας δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Βλάσση και τον Βασίλη, οι οποίοι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει επιλέξει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, απολαμβάνοντας στο έπακρο τη μητρότητα. Μέσα από τα social media μοιράζεται συχνά μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, δείχνοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που έγινε μαμά και πόση ευτυχία αντλεί από τους δύο γιους της.