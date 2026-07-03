Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε για τη νέα σελίδα που ανοίγει στη ζωή του, τα επαγγελματικά του σχέδια, την προσωπική του ζωή, αλλά και τη Βρισηίδα Ανδριώτου, λίγες ημέρες μετά τις εξελίξεις γύρω από τη σχέση της.

Ο πρώην παίκτης του Survivor αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα, το οποίο, όπως είπε, αφορά τη φροντίδα της τρίτης ηλικίας.

«Είμαι σε μια φάση δημιουργίας. Κάτι τεράστιο γεννιέται στη Σαλαμίνα και εύχομαι να πετύχει. Θα αλλάξει τα δεδομένα στη φροντίδα των ανθρώπων και στόχος μου είναι να ανοίξει τον Οκτώβριο», ανέφερε στην κάμερα του Breakfast@Star .

«Είμαι ελεύθερος»

Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή, ο Σπύρος Μαρτίκας ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται σε σχέση αυτή την περίοδο.

«Είμαι ελεύθερος και αφοσιωμένος σε αυτό που δημιουργώ», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας σοβαρής σχέσης, αν γνωρίσει τον κατάλληλο άνθρωπο.

«Αν σταθώ ευλογημένος και τυχερός να βρω τον άνθρωπο εκείνο που θα μου κεντρίσει το ενδιαφέρον να προχωρήσω σε κάτι αρκετά σοβαρό, δεν είμαι αρνητικός σε αυτό».

Όσο για τα στοιχεία που τον κερδίζουν σε μια γυναίκα, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Δε ζητάω πολλά. Δεν έχω απαιτήσεις. Σαφώς η εμφάνιση δημιουργεί την πρώτη εντύπωση, αλλά μετά είναι ο σεβασμός, το καλό σεξ, γιατί είναι και η σύνδεση, και μια συναισθηματική σύνδεση και μια επικοινωνία με αντίληψη».

Η αναφορά στη Βρισηίδα Ανδριώτου

Ο Σπύρος Μαρτίκας σχολίασε και τη νέα σχέση της Βρισηίδας Ανδριώτου, ευχόμενος να είναι ευτυχισμένη.

«Η Βρισηίδα θέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη και πάντα θα είμαι δίπλα της να τη στηρίζω, χωρίς να υπάρχω δίπλα», δήλωσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τον θόρυβο που προκάλεσε ο ισχυρισμός του ότι της έστειλε 1.000 ευρώ για να τη βοηθήσει οικονομικά.

«Καλά κάνει και επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση. Πριν από δέκα μέρες της έστειλα 1.000 ευρώ για να τη στηρίξω. Δίνω αυτά που υποσχέθηκα και είχα μία μόνο επιθυμία, να βλέπω την Ντόρυ, το κοινό σκυλάκι που είχαμε 2,5 χρόνια μαζί», είχε δηλώσει.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου απάντησε δημόσια μέσω Instagram, διαψεύδοντας ότι εξαρτάται οικονομικά από τον πρώην σύντροφό της.

«Η αξιοπρέπειά μου και η ανεξαρτησία μου δεν εξαγοράζονται, ούτε χαρίζονται. Δεν ζήτησα ποτέ τη στήριξη κανενός και είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό να αφήνεται να εννοηθεί ότι με στηρίζει οικονομικά κάποιος κάθε μήνα. Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται», ανέφερε μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά όπου χρειαστεί.

«Κάτι ετοιμάζεται» στην τηλεόραση

Ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ακόμη πως, παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή, υπάρχουν συζητήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

«Ακόμα όχι. Κάτι ετοιμάζεται, βρίσκεται στα σπάργανα μιας ιδέας. Κάτι που θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Θα δούμε κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον δούμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν σε διαφορετικό ρόλο.

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