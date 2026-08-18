Μια μεγάλη του επιθυμία πραγματοποίησε ο Δημήτρης Σταρόβας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στην Αμοργό.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρέθηκε στην Παναγία Χοζοβιώτισσα κι έφτασε μέχρι το περίφημο μοναστήρι, κάτι που δεν είχε καταφέρει στις προηγούμενες επισκέψεις του στο νησί.

Μέσα από φωτογραφίες, ο ίδιος μοιράστηκε την ξεχωριστή εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, αποκαλύπτοντας πως είχε βρεθεί άλλες δύο φορές εκεί, στα 20 και στα 30 του. Ωστόσο, φέτος κατάφερε να ολοκληρώσει την ανάβαση.

«Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος το καλοκαίρι στα 63! Ποτέ δεν είναι αργά! Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές!», έγραψε συγκινημένος ο Δημήτρης Σταρόβας.

Η Χοζοβιώτισσα αποτελεί σημείο αναφοράς της Αμοργού και η πρόσβαση στο μοναστήρι γίνεται μέσω μιας απαιτητικής ανάβασης με εκατοντάδες σκαλοπάτια.

Ο Δημήτρης Σταρόβας με την ανάρτησή του επικοινώνησε με το κοινό του ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: την αξία του να παραμένεις πιστός στα θέλω σου, ακόμα κι αν χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια για να πραγματοποιηθούν.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Σταρόβα

Στις 15 Μαΐου του 2024, ο γνωστός μουσικός πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Συγκεκριμένα, υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο Τζάνειο. Ο δρόμος της αποκατάστασης ήταν μακρύς και δύσκολος, αλλά ο Δημήτρης Σταρόβας μπόρεσε σταδιακά να επιστρέψει στην κανονικότητα και στη σκηνή.

Το γεγονός ότι βρέθηκε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι άλλη μια νίκη μεταξύ των πολλών που πέτυχε από τη στιγμή που η ζωή αποφάσισε να του παίξει άσχημα παιχνίδια.