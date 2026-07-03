Κηδεία Λεβέντη: «Δεν ήμουν βιολογικό του παιδί, αλλά ήταν ο πατέρας μου»

Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του Βασίλη Λεβέντη

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 75 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό. 

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας για το τελευταίο «αντίο» στο πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων. 

Η αδελφή του Βασίλη Λεβέντη

Η αδελφή του Βασίλη Λεβέντη

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος τους Μάριος Γεωργιάδης, που δεν κατάφεραν κα «λύγισαν» από τον ανείπωτο πόνο της απώλειας του Βασίλη Λεβέντη. 

Η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη

Η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη

«Για μένα πάντα ήταν ο πατέρας μου. Για όλο τον κόσμο μπορεί να είναι και θα παραμείνει ο πρόεδρος. Δεν αποχαιρετάμε μόνο έναν πατέρα, αλλά κι έναν σπουδαίο άνθρωπο. Άφησε το δικό του στίγμα και νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί από όλον τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα. Έχει στεναχωρήσει ανθρώπους, έχει κάνει άλλους να γελάσουν, ήταν ένας αληθινός άνθρωπος, ένας αγωνιστής. Η σταθερότητα και η επιμονή του ήταν από τα ισχυρά του χαρίσματα. Εγώ σαν γιος του μπορώ να πω πως ό,τι επιτυχίες κι αν έκανε στην πολιτική του σταδιοδρομία, η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η οικογένειά του. Ήταν πάντα εκεί. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, με μεγάλωσε από μικρό παιδί, μου έδωσε αρχές χρωστάω σε εκείνον αυτό που είμαι. Μπορεί να μην ήμουν βιολογικό του παιδί, αλλά ο πραγματικός πατέρας είναι εκείνος που σε μεγαλώνει, σε αγκαλιάζει, σου δίνει αρχές και είναι πάντα δίπλα σου. Ο Βασίλης ήταν πάντα δίπλα μου. Ήταν ο πατέρας μου», δήλωσε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης.

Ο ίδιος έκανε γνωστή και την είδηση του θανάτου του με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.
Μόλις στα 75 σου.
Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.
Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.
Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.
Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.
Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.
Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.
Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.
Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.
Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.
Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.
Είναι ο τρόπος που έζησες.
Ο τρόπος που αγωνίστηκες.
Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.
Καλό ταξίδι, πατέρα.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», έγραψε, αποχαιρετώντας τον πατέρα του.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1951 στη Μεσσήνη και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο.

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Ασχολήθηκε με την πολιτική από τη Μεταπολίτευση, συμμετέχοντας αρχικά ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα.

Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων, της οποίας υπήρξε πρόεδρος μέχρι το τέλος της ζωής του.

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Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές του παρεμβάσεις και την πολυετή παρουσία του στον δημόσιο διάλογο.

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Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες πολιτικής πορείας, η Ένωση Κεντρώων εισήλθε στη Βουλή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, συγκεντρώνοντας 3,43% και εκλέγοντας εννέα βουλευτές, με τον ίδιο να εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής.

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Στις εκλογές του 2019 το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 1,24%.

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