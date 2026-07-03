Συγκινημένοι η Ελένη και ο Ετεοκλής στο φινάλε του Breakfast@Star

«Είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.07.26 , 15:36 Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
03.07.26 , 15:14 Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα Κουτσελίνη: «Ο Καραϊβάζ σήμερα ήταν ανάμεσά μας»
03.07.26 , 15:06 Ζήνα Κουτσελίνη: «Σπρώχνω τα 11 χρόνια Αλήθειες - Πάμε για το 1ο το καλό»
03.07.26 , 15:05 Σπυροπούλου: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη
03.07.26 , 15:00 Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη από τη ζωή της ως μοναχή
03.07.26 , 15:00 «Παίκτης Παραπάνω» - το βιβλίο του συγγραφέα και πολίστα Βαγγέλη Γεωργάκη
03.07.26 , 14:58 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
03.07.26 , 14:42 Θρήνος Στην Κηδεία Πατέρα - Γιου Που Κάηκαν Στο Σπίτι Τους
03.07.26 , 14:41 Μεσσηνία: Κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις του 6χρονου
03.07.26 , 14:03 Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
03.07.26 , 14:00 PH makeup: Το trend που βάζει τέλος στην αναζήτηση της σωστής απόχρωσης
03.07.26 , 13:53 Ελένη Φιλίνη: «Προτιμώ τη μοναξιά από το να συμβιβαστώ σε μια σχέση»
03.07.26 , 13:51 Διεθνής επιχείρηση σε επτά χώρες - Νάρκωναν και βίαζαν τις συζύγους τους
03.07.26 , 13:44 Κηδεία Λεβέντη: «Δεν ήμουν βιολογικό του παιδί, αλλά ήταν ο πατέρας μου»
03.07.26 , 13:36 «Το Σόι σου» βάζει… καλοκαιρινά! Πού θα κάνουν διακοπές οι πρωταγωνιστές
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Κηδεία Λεβέντη: «Δεν ήμουν βιολογικό του παιδί, αλλά ήταν ο πατέρας μου»
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Καιρός: Πότε και πού ξεκινάνε οι βροχές - Τι θα συμβεί στην Αθήνα
Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα Κουτσελίνη: «Ο Καραϊβάζ σήμερα ήταν ανάμεσά μας»
Μεσσηνία: Κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις του 6χρονου
Σπυροπούλου: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη από τη ζωή της ως μοναχή
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2026
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Breakfast@Star ολοκλήρωσε τον κύκλο της μετά από τέσσερα χρόνια, στις 3 Ιουλίου.
  • Οι παρουσιαστές Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν συγκινημένοι το κοινό και τους συνεργάτες τους.
  • Η Ελένη ευχαρίστησε το Star και τους τηλεθεατές για την υποστήριξή τους.
  • Ο Ετεοκλής εξέφρασε ευγνωμοσύνη στον Χρήστο Αϊβαλιώτη και στην Ελένη Χατζίδου για τη συνεργασία τους.
  • Οι παρουσιαστές ευχήθηκαν καλύτερες μέρες για την τηλεόραση και εξέφρασαν την αγάπη τους για το κοινό.

Μετά από τέσσερα χρόνια, η εκπομπή Breakfast@Star ολοκλήρωσε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τον κύκλο της.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν συγκινημένοι το τηλεοπτικό κοινό, που τους εμπιστεύτηκε και τους άνοιξε με χαρά το σπίτι του.

Αμέσως μετά, οι παρουσιαστές ευχαρίστησαν έναν-έναν τους συνεργάτες τους και τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής για την επιμονή, την αφοσίωση και την ομαδικότητά τους.

Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου στο φινάλε του Breakfast@Star

Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου στο φινάλε του Breakfast@Star

«Είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει εδώ τέσσερα χρόνια. Ευχαριστούμε το Star που μας εμπιστεύτηκε, που μας επέλεξε να είμαστε σε αυτή τη θέση και να μπαίνουμε καθημερινά στα σπίτια σας», δήλωσε αρχικά η Ελένη Χατζίδου. 

Ο Ετεοκλής Παύλου εξέφρασε στη συνέχεια τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στον άνθρωπο που τον πίστεψε από την πρώτη στιγμή: 

«Ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν σπουδαίο άνθρωπο για εμένα, έναν εξαιρετικά καλό άνθρωπο, καλόψυχο άνθρωπο, βαθιά ταλαντούχο, έναν άνθρωπο που του χρωστάω πάρα, πάρα πολλά. Χρήστο Αϊβαλιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πράγμα έχω να πω ότι η τηλεόραση είναι τυχερή να έχει ανθρώπους σαν εσένα και όσοι συνεργάζονται μαζί σου είναι ακόμα πιο τυχεροί. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Είμαι τυχερός που σε γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί σου.

Φυσικά, ο ίδιος δε γινόταν να μην αναφερθεί στη σύζυγο συμπαρουσιάστριά του, Ελένη Χατζίδου: 

«Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας. Ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια 

Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν ένα υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε για τη συμπαρουσιάστρια σύζυγό του.

Το τρυφερό φιλί του Ετεοκλή Παύλου στη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου

Το τρυφερό φιλί του Ετεοκλή Παύλου στη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου

Η ίδια ανταπέδωσε τα τρυφερά λόγια, λέγοντας:: «Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε. Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί ο ένας στην αγκαλιά του άλλου», είπε με σπασμένη φωνή η Ελένη Χατζίδου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top