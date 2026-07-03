Μετά από τέσσερα χρόνια, η εκπομπή Breakfast@Star ολοκλήρωσε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τον κύκλο της.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν συγκινημένοι το τηλεοπτικό κοινό, που τους εμπιστεύτηκε και τους άνοιξε με χαρά το σπίτι του.

Αμέσως μετά, οι παρουσιαστές ευχαρίστησαν έναν-έναν τους συνεργάτες τους και τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής για την επιμονή, την αφοσίωση και την ομαδικότητά τους.

Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου στο φινάλε του Breakfast@Star

«Είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει εδώ τέσσερα χρόνια. Ευχαριστούμε το Star που μας εμπιστεύτηκε, που μας επέλεξε να είμαστε σε αυτή τη θέση και να μπαίνουμε καθημερινά στα σπίτια σας», δήλωσε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Ο Ετεοκλής Παύλου εξέφρασε στη συνέχεια τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στον άνθρωπο που τον πίστεψε από την πρώτη στιγμή:

«Ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν σπουδαίο άνθρωπο για εμένα, έναν εξαιρετικά καλό άνθρωπο, καλόψυχο άνθρωπο, βαθιά ταλαντούχο, έναν άνθρωπο που του χρωστάω πάρα, πάρα πολλά. Χρήστο Αϊβαλιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πράγμα έχω να πω ότι η τηλεόραση είναι τυχερή να έχει ανθρώπους σαν εσένα και όσοι συνεργάζονται μαζί σου είναι ακόμα πιο τυχεροί. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Είμαι τυχερός που σε γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί σου.

Φυσικά, ο ίδιος δε γινόταν να μην αναφερθεί στη σύζυγο συμπαρουσιάστριά του, Ελένη Χατζίδου:

«Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας. Ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια

Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν ένα υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε για τη συμπαρουσιάστρια σύζυγό του.

Το τρυφερό φιλί του Ετεοκλή Παύλου στη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου

Η ίδια ανταπέδωσε τα τρυφερά λόγια, λέγοντας:: «Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε. Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί ο ένας στην αγκαλιά του άλλου», είπε με σπασμένη φωνή η Ελένη Χατζίδου.

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