Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου

H Kλέλια Ανδριολάτου είχε βρεθεί στο πάρτι του Έλτον Τζον/ βίντεο από Κοινωνία Ώρα MEGA

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και αυτές τις μέρες απολαμβάνεις εξορμήσεις στην Ήπειρο, επιλέγοντας προορισμούς μακριά από την ένταση και τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας.

Μετά την επίσκεψή της στον Αχέροντα, όπου είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τη γιόγκα που έκανε δίπλα στο ποτάμι, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Maestro, βρέθηκε στις εντυπωσιακές Πηγές Λούρου.

Μέσα από τις νέες φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το καταπράσινο τοπίο και τα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής όπου έκανε μπάνιο, ενώ με casual εμφάνιση και χαλαρή διάθεση, απόλαυσε τη φύση, τη σκιά των δέντρων και στιγμές κάμπινγκ δίπλα στο νερό.

Δες τις φωτογραφίες:

Φαίνεται πως το φετινό καλοκαίρι η Κλέλια Ανδριολάτου έχει επιλέξει να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα και να γεμίσει τις μπαταρίες της μέσα από μικρές αποδράσεις και την επαφή με τη φύση.