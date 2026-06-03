H Kλέλια Ανδριολάτου είχε βρεθεί στο πάρτι του Έλτον Τζον/ βίντεο από Κοινωνία Ώρα MEGA

Μία αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η ηθοποιός η οποία έχει παίξει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές το Maestro, Μπρούσκο, The Last Taxi Driver και άλλες αποχωρίστηκε το ξανθό μαλλί και έγινε καστανή. Ο λόγος της αλλαγής δεν ήταν επειδή η ηθοποιός βαρέθηκε το ξανθό αλλά εξαιτίας του νέου της ρόλου.



Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες με τους followers της στο Instagram με τη νέα της εμφάνιση και δήλωσε ενθουσιασμένη για τον νέο της ρόλο χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.



«Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη! Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει έντονη διεθνή παρουσία και συμμετοχή σε ξένα/διεθνή projects. Η ίδια έχει παίξει στην κινηματογραφική ταινία «Mykonos» η οποία είναι μία μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή στην οποία έχει συμμετοχή και η εταιρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.