Tέρμα το ξανθό για την Κλέλια Ανδριολάτου: Τι χρώμα έβαψε τα μαλλιά της

Έτοιμη για τον νέο της ρόλο η Κλέλια

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Μία αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Κλέλια Ανδριολάτου: Τέλος τα γυρίσματα του Maestro - Απολαμβάνει τη θάλασσα

Tέρμα το ξανθό για την Κλέλια Ανδριολάτου: Τι χρώμα έβαψε τα μαλλιά της

Η ηθοποιός η οποία έχει παίξει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές το  Maestro, Μπρούσκο, The Last Taxi Driver και άλλες αποχωρίστηκε το ξανθό μαλλί και έγινε καστανή. Ο λόγος της αλλαγής δεν ήταν επειδή η ηθοποιός βαρέθηκε το ξανθό αλλά εξαιτίας του νέου της ρόλου. 

 

Tέρμα το ξανθό για την Κλέλια Ανδριολάτου: Τι χρώμα έβαψε τα μαλλιά της
Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες με τους followers της στο Instagram με τη νέα της εμφάνιση και δήλωσε ενθουσιασμένη για τον νέο της ρόλο χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. 

 

 


«Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη! Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.  Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει έντονη διεθνή παρουσία και συμμετοχή σε ξένα/διεθνή projects. Η ίδια έχει παίξει στην κινηματογραφική ταινία «Mykonos» η οποία είναι μία μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή στην οποία έχει συμμετοχή και η εταιρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. 

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