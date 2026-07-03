Το αποτέλεσμα δεν είναι βαρύ ή υπερβολικά επιμελημένο, αλλά μια διακριτική λάμψη που δείχνει απόλυτα φυσική

Όσο κι αν αγαπάς το μακιγιάζ, όσο κι αν ενημερώνεσαι για τις τελευταίες τάσεις η επιλογή της σωστής απόχρωσης δεν είναι πάντα τόσο εύκολη όσο θα περίμενε κανείς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο τύποι γυναικών: Εκείνες που γνωρίζουν ακριβώς ποιος τόνος τις κολακεύει και εκείνες που αγοράζουν το ίδιο ρουζ σε δύο ή τρεις διαφορετικές αποχρώσεις μέχρι να βρουν αυτή που δείχνει απόλυτα φυσική.

Αν έχεις βρεθεί κι εσύ μπροστά στο beauty stand αναποφάσιστη ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το pH makeup, την beauty τάση που προσαρμόζεται στην επιδερμίδα σου και δημιουργεί ένα απόλυτα φυσικό, εξατομικευμένο αποτέλεσμα.

Τι είναι το pH makeup;

Το χαρακτηριστικό της σύνθεσης αυτών των προϊοντων είναι ότι αντιδρά στην υγρασία και στο φυσικό pH της επιδερμίδας ή των χειλιών, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτουν μια εξατομικευμένη ροζ ή κοραλλί απόχρωση. Έτσι, το αποτέλεσμα δείχνει πιο φυσικό, σκέψου το χρώμα που αποκτούν τα μάγουλά σου μετά από μια βόλτα στον ήλιο ή τον τόνο των χειλιών σου μετά από λίγη ώρα χωρίς κραγιόν.

Δεν είναι τυχαίο ότι το trend έχει κατακλύσει τις πασαρέλες των beauty brands.

Στην εποχή που ο χώρος της ομορφιάς επενδύει όλο και περισσότερο σε προϊόντα που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά της επιδερμίδας αντί να την καλύπτουν, το pH makeup ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη φιλοσοφία του less is more.

Το pH makeup δεν καλύπτει το πρόσωπο, συνεργάζεται μαζί του. Το αποτέλεσμα δεν είναι βαρύ ή υπερβολικά επιμελημένο, αλλά μια διακριτική λάμψη που δείχνει απόλυτα φυσική.

Αυτό που κάνει το pH makeup να ξεχωρίζει είναι η ευκολία του. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζεις αν ο υποτόνος της επιδερμίδας σου είναι θερμός, ψυχρός ή ουδέτερος, ούτε να δοκιμάζεις δεκάδες αποχρώσεις μέχρι να βρεις τη σωστή. Η τεχνολογία pH αναλαμβάνει να προσαρμόσει το χρώμα στα δικά σου χαρακτηριστικά, χαρίζοντας ένα διακριτικό, φυσικό ροδαλό αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να ήταν πάντα εκεί.

Ποια προϊόντα αξίζει να δοκιμάσεις; Δες τις προτάσεις του Allyou.gr

Συντάκτης: Ντιάνα Γρηγοροπούλου