Οι διακοπές είναι η ιδανική στιγμή για να πειραματιστείς με χρώματα, prints και ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Αν η βαλίτσα των διακοπών σου είναι σχεδόν έτοιμη αλλά νιώθεις ότι της λείπει εκείνη η μικρή fashion ανανέωση, δεν χρειάζεται να την ξαναχτίσεις από την αρχή.

Μερικές έξυπνες προσθήκες αρκούν για να μεταμορφώσουν ακόμα και τα πιο basic looks, δίνοντάς τους έναν πιο σύγχρονο και ανεπιτήδευτα chic χαρακτήρα.

Από τις τάσεις που βλέπουμε παντού στο Instagram μέχρι τις εμφανίσεις των fashion insiders, αυτά είναι τα buys που θα φορέσεις ξανά και ξανά όλο το καλοκαίρι.

Δείτε τα fashion items πιο κάτω:

Jelly flip-flops

Τα jelly flip-flops έχουν επιστρέψει δυναμικά και είναι ίσως το πιο fun παπούτσι της σεζόν. Με μια παιχνιδιάρικη αισθητική που θυμίζει τα 90s και τις αρχές των 00s, συνδυάζονται εύκολα με λινά σύνολα, maxi φορέματα ή ακόμη και το αγαπημένο σου μαγιό για τις εμφανίσεις στην παραλία. Είναι άνετα, δροσερά και προσθέτουν χρώμα σε κάθε outfit χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Knit top με ιδιαίτερες λεπτομέρειες

Ένα πλεκτό τοπ με διακριτικά κοψίματα, χάντρες, κορδόνια ή ιδιαίτερη υφή είναι το κομμάτι που θα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ταιριάζει τέλεια με λινό παντελόνι, denim shorts ή σατέν φούστα και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δείχνει προσεγμένο χωρίς να είναι υπερβολικό.

Beaded bag

Η beaded bag παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές του καλοκαιριού. Οι χάντρες χαρίζουν υφή, χαρακτήρα και μια πιο χειροποίητη αισθητική, κάνοντας ακόμα και το πιο απλό λευκό φόρεμα να δείχνει πιο ξεχωριστό. Είναι το αξεσουάρ που απογειώνει τις καλοκαιρινές εμφανίσεις χωρίς να χρειάζεται πολλά ακόμη.

Backless dress για τις βραδινές εξόδους

Υπάρχει κάτι πιο καλοκαιρινό από ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη; Θηλυκό, αέρινο και κομψό, είναι η ιδανική επιλογή για ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα ή ένα cocktail στο ηλιοβασίλεμα. Δεν χρειάζεται πολλά αξεσουάρ· ένα ζευγάρι statement σκουλαρίκια και ένα μικρό clutch αρκούν για να ολοκληρώσουν το look.

Metallic clutch bag

Οι μεταλλικές αποχρώσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στον χειμώνα. Ένα metallic clutch σε ασημί ή χρυσό φωτίζει αμέσως κάθε βραδινό outfit και ταιριάζει σχεδόν με όλα τα χρώματα της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας. Είναι ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό κομμάτι που αξίζει μια θέση στη βαλίτσα σου.

Ένα playful bikini

Οι διακοπές είναι η ιδανική στιγμή για να πειραματιστείς με χρώματα, prints και ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ένα bikini με έντονα μοτίβα, τρισδιάστατα λουλούδια, χάντρες ή παιχνιδιάρικες αποχρώσεις θα γίνει ο πρωταγωνιστής των beach looks σου. Συνδύασέ το με ένα λευκό πουκάμισο, μια ψάθινη τσάντα και τα αγαπημένα σου γυαλιά ηλίου για το απόλυτο resort αποτέλεσμα.

Εσύ ποιο από αυτά τα fashion buys θα πρόσθετες πρώτο στη βαλίτσα σου;

Δες το post για να ανακαλύψεις τα κομμάτια που ξεχωρίσαμε και πάρε έμπνευση για τις πιο stylish εμφανίσεις των διακοπών σου.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy