Φυσικά φωτεινή, sunkissed επιδερμίδα ειδικά τις μέρες που η θερμοκρασία βρίσκεται στα ύψη.

Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο περισσότερο αφήνουμε πίσω τα βαριά makeup looks και πάμε σε πιο έξυπνες κινήσεις. λιγότερα βήματα και προϊόντα, πιο ανάλαφρη βάση, πιο γρήγορη εφαρμογή, περισσότερη λάμψη και αποτέλεσμα που δεν καταλήγει να δείχνει φορτωμένο όταν υπάρχει υγρασία. Και το blonzing είναι ακριβώς αυτό!

Τι είναι το blonzing

Ο όρος προέρχεται από τη συγχώνευση των λέξεων blush και bronzer κι είναι η τεχνική που ενώνει αυτά τα δύο μαζί, ανακατεμένα ή layered με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεχωρίζεις πού τελειώνει το ένα και πού ξεκινά το άλλο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο, φυσικό, sun-kissed χρώμα στην επιδερμίδα με διακριτικό ρουζ και απαλή bronzed λάμψη σαν να έχει ζεσταθεί από τον ήλιο.

Η τάση ξεκίνησε αρχικά με την απλή ανάμειξη δύο ξεχωριστών προϊόντων και την εφαρμογή τους στα ζυγωματικά κι επειδή αγαπήθηκε όσο καμμία άλλη, υπάρχουν πλέον, φόρμουλες ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ισορροπούν ανάμεσα στη «ζεστασιά» του bronzer και στο «κοκκίνισμα» του blush, δίνοντας ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

Στα plus είναι ότι το blonzing γράφει πολύ ωραία και πάνω από μια ελαφριά βάση, ενώ ταιριάζει ιδανικά με tinted SPF, λίγη μάσκαρα και ένα διάφανο lip gloss, ειδικά όταν δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου και θέλεις να ετοιμαστείς γρήγορα για το γραφείο ή την έξοδο.

Πώς να το φορέσεις για φυσικό αποτέλεσμα

Δεν είναι τίποτα περίπλοκο. Ουσιαστικά, ανακατεύεις ζεστές bronzy αποχρώσεις με ροδακινί ή ροζ τόνους και τα δουλεύεις μαζί πάνω στα ζυγωματικά. Το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε έντονο ρουζ ούτε σκληρό contour.

Για να υιοθετηθεί σωστά το blonzing, το μυστικό βρίσκεται στην υφή και την εφαρμογή. Κρεμώδη ή υγρά προϊόντα δουλεύονται καλύτερα πάνω σε ενυδατωμένη επιδερμίδα, με ταμποναριστές κινήσεις για πιο φυσικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, το blending γίνεται απαλά, ώστε οι αποχρώσεις να «δέσουν» χωρίς έντονες γραμμές.

Η τάση λειτουργεί εξίσου καλά σε όλες τις επιδερμίδες, αρκεί να υπάρχει σωστή ισορροπία θερμών και ψυχρών τόνων.

Η εφαρμογή είναι απλή: τοποθέτησε το προϊόν στα σημεία όπου θα κοκκίνιζες φυσικά αν σε είχε δει ο ήλιος. Τα σημεία αυτά είναι συνήθως τα ζυγωματικά (ελαφρώς προς τους κροτάφους), η κορυφή της μύτης και το μέτωπο.

Αν επιλέξεις υγρή ή κρεμώδη υφή, δούλεψέ το γρήγορα για να σβήσει ομοιόμορφα. Αν προτιμάς την υφή της πούδρας ξεκίνα ελαφρά με ένα πινέλο και πρόσθεσε σταδιακά όση ένταση επιθυμείς.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου