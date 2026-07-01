Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

«Έδωσε μεγάλη μάχη» - Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του

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Πολιτικη
«Έφυγε» σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, σε ηλικία 75 ετών.
  • Η είδηση του θανάτου ανακοινώθηκε από τον γιο του, Μάριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του.
  • Ο Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός, συμμετέχοντας στην πολιτική από τη Μεταπολίτευση.
  • Ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων το 1992 και εκλέχθηκε βουλευτής το 2015, ενώ το κόμμα του δεν κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή το 2019.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη που έδωσε ο Λεβέντης.

Πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανέφερε: 

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.
Μόλις στα 75 σου.
Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.
Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.
Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.
Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.
Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.
Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.
Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.
Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.
Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.
Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.
Είναι ο τρόπος που έζησες.
Ο τρόπος που αγωνίστηκες.
Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.
Καλό ταξίδι, πατέρα.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

Γεωργιάδης για Λεβέντη: «Έδωσε μεγάλη μάχη»

Στον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη αναφέρθηκε σε ανάρτησή του και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην οποία ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έδωσε μεγάλη «μάχη».

 

 

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1951 στη Μεσσήνη και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο.

Ασχολήθηκε με την πολιτική από τη Μεταπολίτευση, συμμετέχοντας αρχικά ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα.

Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων, της οποίας υπήρξε πρόεδρος μέχρι το τέλος της ζωής του.

Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές του παρεμβάσεις και την πολυετή παρουσία του στον δημόσιο διάλογο.

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες πολιτικής πορείας, η Ένωση Κεντρώων εισήλθε στη Βουλή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, συγκεντρώνοντας 3,43% και εκλέγοντας εννέα βουλευτές, με τον ίδιο να εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής.

Στις εκλογές του 2019 το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 1,24%. Ο Βασίλης Λεβέντης απεβίωσε την 1η Ιουλίου 2026, σε ηλικία 74 ετών.

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