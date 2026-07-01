Η Νατάσα Θεοδωρίδου ξανά στο Θέατρο Άλσος στις 21 Ιουλίου, μετά το sold-out

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια με ένα ...Φορτηγό Τραγούδια θα ξεσηκώσει το κοινό

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Νατάσα Θεοδωρίδου Θέατρο Άλσος
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Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε το απόλυτο double sold out για τις εμφανίσεις της στις 6 και 7 Ιουλίου. Η αγάπη του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

natasha

Επειδή, όμως, τα αισθήματά μας δεν χωρούν σε μια απλή βαλίτσα, η Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει θριαμβευτικά με ένα… «Φορτηγό τραγούδια»! Μετά από απαίτηση του φανατικού κοινού της, φίλων και θαυμαστών, η κορυφαία ερμηνεύτρια, προσθέτει μια νέα, τρίτη μεγάλη συναυλία την Τρίτη 21 Ιουλίου!

natasha

Το πάρτι του καλοκαιριού συνεχίζεται…Η Νατάσα Θεοδωρίδου θα ανέβει ξανά στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ, χαρίζοντας μας ακόμα μία νύχτα γεμάτη συγκίνηση και κέφι και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έρωτα! Με τις αμέτρητες επιτυχίες της, τα διαχρονικά κομμάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει θα μας ξεσηκώσει και θα μας συνεπάρει με τη δική της ζωντάνια. Μαζί της θα είναι και πάλι ο ανερχόμενος λαϊκός καλλιτέχνης Χρήστος Τσιλόπουλος.

natasha

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το απόλυτο live του φετινού καλοκαιριού. Γινόμαστε όλοι ξανά μια μεγάλη παρέα και τραγουδάμε σαν μια φωνή κάτω από τα αστέρια του αθηναϊκού ουρανού.

Η προπώληση για τη νέα ημερομηνία, 21 Ιουλίου, μόλις ξεκίνησε και τα εισιτήρια αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα!

Πληροφορίες:

natasha alsos

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 21:00
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/natasa-theodoridou/ και στα ταμεία του Θεάτρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
 

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ΕΞΟΔΟΣ
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ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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SOLD-OUT
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