Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε το απόλυτο double sold out για τις εμφανίσεις της στις 6 και 7 Ιουλίου. Η αγάπη του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

Επειδή, όμως, τα αισθήματά μας δεν χωρούν σε μια απλή βαλίτσα, η Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει θριαμβευτικά με ένα… «Φορτηγό τραγούδια»! Μετά από απαίτηση του φανατικού κοινού της, φίλων και θαυμαστών, η κορυφαία ερμηνεύτρια, προσθέτει μια νέα, τρίτη μεγάλη συναυλία την Τρίτη 21 Ιουλίου!

Το πάρτι του καλοκαιριού συνεχίζεται…Η Νατάσα Θεοδωρίδου θα ανέβει ξανά στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ, χαρίζοντας μας ακόμα μία νύχτα γεμάτη συγκίνηση και κέφι και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έρωτα! Με τις αμέτρητες επιτυχίες της, τα διαχρονικά κομμάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει θα μας ξεσηκώσει και θα μας συνεπάρει με τη δική της ζωντάνια. Μαζί της θα είναι και πάλι ο ανερχόμενος λαϊκός καλλιτέχνης Χρήστος Τσιλόπουλος.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το απόλυτο live του φετινού καλοκαιριού. Γινόμαστε όλοι ξανά μια μεγάλη παρέα και τραγουδάμε σαν μια φωνή κάτω από τα αστέρια του αθηναϊκού ουρανού.

Η προπώληση για τη νέα ημερομηνία, 21 Ιουλίου, μόλις ξεκίνησε και τα εισιτήρια αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα!

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/natasa-theodoridou/ και στα ταμεία του Θεάτρου

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