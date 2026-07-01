Φωτιά Θεσσαλονίκη: «Το παιδί!» - Καταπλακώθηκε από την οροφή ο 12χρονος

Η μητέρα του δε γνωρίζει ότι κάηκε ζωντανός μαζί με τον πατέρα του

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Θεσσαλονίκη, πατέρας και 12χρονος γιος απανθρακώθηκαν σε φωτιά που ξέσπασε κοντά στο σπίτι τους.
  • Ο 66χρονος πατέρας βρέθηκε νεκρός προσπαθώντας να διαφύγει, ενώ η 40χρονη μητέρα είναι βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται.
  • Ο 12χρονος βρέθηκε καταπλακωμένος από την οροφή, πιθανώς κρυμμένος σε ντουλάπα για προστασία.
  • Η ταυτοποίηση της σορού του παιδιού θα γίνει μέσω εξέτασης DNA, λόγω της κατάστασής της.
  • Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς και η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη.

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή Δερβένι, κοντά στη Λητή Θεσσαλονίκης, όπου ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος τους απανθρακώθηκαν στο σπίτι τους, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο δάσος. 

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Φόβοι ότι η δεύτερη σορός ανήκει στον 12χρονο

Ο 66χρονος πατέρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά στην έξοδο του σπιτιού Φαίνεται πως προσπαθούσε να διαφύγει από τις φλόγες, με την αιτία θανάτου να αποδίδεται σε απανθράκωση. 

Η 40χρονη μητέρα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη με εκτεταμένα εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, δε γνωρίζει ότι ο σύζυγός και το παιδί τους δε βρίσκονται πια στη ζωή.

Την ώρα που απομακρυνόταν από το σημείο φώναζε «Το παιδί, το παιδί», υποδεικνύοντας στους πυροσβέστες ότι ο γιος της ήταν ακόμα μέσα στο σπίτι τους.

Τραγωδία Λητή - Νεκροί πατέρας και 12χρονος γιος από φωτιά

Θεσσαλονίκη: Το παιδί βρέθηκε μέσα στο σπίτι - Καταπλακώθηκε από την οροφή

Το 12χρονο παιδί της οικογένειας βρέθηκε μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι, σε σημείο που οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν ντουλάπα. Εικάζεται πως μπήκε πιστεύοντας ότι θα προφυλαχτεί. 

Ωστόσο, η οροφή του κτιρίου κατέρρευσε και καταπλάκωσε την ντουλάπα, εγκλωβίζοντας τον 12χρονο.

Φωτιά Ωραιόκαστρο

Η ταυτοποίηση της σορού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Λόγω της κατάστασής της δεν είναι εφικτή η αναγνώριση, η οποία θα γίνει με εξέταση DNA.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής συλλέγει στοιχεία από τον χώρο, ο οποίος έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. 

Φωτιά με δύο νεκρούς στο Ωραιόκαστρο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της ταυτοποίησης της σορού. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

 

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