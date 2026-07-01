Πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή να σώσει το σπίτι του από τις φλόγες ο 66χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σορού που εντοπίστηκε μέσα στην ολοσχερώς καμένη κατοικία. Οι φόβοι των αρχών είναι πως ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα, ο οποίος συνεχίζει να αγνοείται.

Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Δερβενίου και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου, απειλώντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Ο 66χρονος που βρέθηκε νεκρός προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή να σώσει το σπίτι του από τις φλόγες

Η υπόθεση θυμίζει θρίλερ, καθώς οι πληροφορίες που έρχονται στο φως περιγράφουν την απέλπιδα προσπάθεια της οικογένειας να προστατεύσει την περιουσία της. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ο 66χρονος και η 40χρονη γυναίκα παρέμειναν για ώρες στο σημείο, επιχειρώντας με όποια μέσα διέθεταν να περιορίσουν τις φλόγες και να σώσουν το σπίτι τους από την καταστροφική πυρκαγιά.

Μέσα στα αποκαΐδια του σπιτιού του 66χρονου βρέθηκε μία σορός η οποία ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί

Όταν η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη, πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη 40χρονη, η οποία έφερε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η ταυτοποίηση της σορού αναμένεται να γίνει σήμερα, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα

Λίγη ώρα αργότερα, οι διασώστες εντόπισαν δίπλα από το καμένο σπίτι τη σορό του 66χρονου. Οι έρευνες συνεχίστηκαν, καθώς κάτοικοι ενημέρωσαν τις Αρχές ότι αγνοείται ένα 12χρονο παιδί.

Το βράδυ της Τρίτης, μέσα στα αποκαΐδια της κατοικίας, οι πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σορό. Αν και η επίσημη ταυτοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του 66χρονου και της 40χρονης. Εκτιμάται πως το παιδί εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του σπιτιού όταν οι φλόγες το περικύκλωσαν, χωρίς να καταφέρει να διαφύγει.

Η σύζυγος του 66χρονου γλίτωσε από τις φλόγες με εγκαύματα στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια

Άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, διερευνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η τραγωδία, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της φωτιάς και τις τελευταίες κινήσεις των θυμάτων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και, λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας σε μικρή απόσταση από τα πρώτα σπίτια της Λητής. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς στο σημείο αναπτύχθηκαν περισσότερα από 100 στελέχη της Πυροσβεστικής, δεκάδες οχήματα, ομάδες δασοκομάντος, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν από αέρος πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Η φωτιά ξέσπασε στο Δερβένι και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να διασφαλίσουν ότι η φωτιά δεν θα επεκταθεί εκ νέου.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες δυσχέραναν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνόησαν τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Όπως σημείωσε, συνολικά επιχείρησαν περισσότεροι από 105 πυροσβέστες με 35 οχήματα, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Καθοριστική ήταν και η έγκαιρη αποστολή μηνυμάτων από το 112 προς τους κατοίκους, όταν η φωτιά κινήθηκε απειλητικά από το Δερβένι προς τη Λητή, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς να απομακρυνθούν εγκαίρως από την περιοχή.

Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της ένα κατεστραμμένο σπίτι, τουλάχιστον τέσσερα καμένα αυτοκίνητα και μεγάλες εκτάσεις γης που παραδόθηκαν στις φλόγες. Πάνω από όλα, όμως, άφησε πίσω της μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και μια μητέρα να νοσηλεύεται, περιμένοντας τις επίσημες εξελίξεις για την τύχη του παιδιού της.