Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 30/6 ξέσπασε φωτιά στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, σε δασική έκταση, η οποία πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δυστυχώς στην περιοχή που τυλίχθηκε στις φλόγες, εντοπίστηκε μια σωρός.

Και εθελοντές στην προσπάθεια να σβήσει η φωτιά στο Ωραιόκαστρο / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Λίγο αργότερα, μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Λητή, ώστε να τον εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή.

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός

Σορός ατόμου εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Επιχειρούν και εναέρια μέσα / Eurokinissi

Πρόσθετα, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας με εγκαύματα στα χέρια και στους μηρούς.

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: 112 για εκκένωση της Λητής

Ειδικότερα, περίπου στις 17:00 εστάλη μήνυμα εκκένωσης του οικισμού της Λητής από το 112, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα, για να τεθούν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Συνολικά επιχειρούν 57 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο δυσχεραίνουν πολύ την κατάσβεση. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι υπεράνθρωπες, με σκοπό να μην κινδυνεύσουν περιουσίες κι ανθρώπινες ζωές.