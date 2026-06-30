Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση

Μία εγκαυματίας δευτέρου βαθμού - 112 για εκκένωση του οικισμού Λητή

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Πυρκαγιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων / OPEN

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της 30/6, επεκτεινόμενη γρήγορα.
  • Εντοπίστηκε σορός ατόμου σε δασική έκταση κοντά στην πυρκαγιά, τα αίτια θανάτου διερευνώνται.
  • Μήνυμα εκκένωσης εστάλη στους κατοίκους της Λητής από το 112, προληπτικά.
  • Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, 31 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και προστασίας περιουσιών.

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 30/6 ξέσπασε φωτιά στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, σε δασική έκταση, η οποία πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δυστυχώς στην περιοχή που τυλίχθηκε στις φλόγες, εντοπίστηκε μια σωρός.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Και εθελοντές στην προσπάθεια να σβήσει η φωτιά στο Ωραιόκαστρο / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Λίγο αργότερα, μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Λητή, ώστε να τον εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή.

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός 

Σορός ατόμου εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Στη μάχη και εναέρια μέσα

Επιχειρούν και εναέρια μέσα / Eurokinissi 

Πρόσθετα, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας με εγκαύματα στα χέρια και στους μηρούς

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: 112 για εκκένωση της Λητής

Ειδικότερα, περίπου στις 17:00 εστάλη μήνυμα εκκένωσης του οικισμού της Λητής από το 112, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα, για να τεθούν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής. 

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο δυσχεραίνουν πολύ την κατάσβεση. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι υπεράνθρωπες, με σκοπό να μην κινδυνεύσουν περιουσίες κι ανθρώπινες ζωές. 

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