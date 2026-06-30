Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται

Έρευνες για τον εντοπισμό του - Καλύτερη η εικόνα του πύρινου μετώπου

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για 11χρονο παιδί που αγνοείται μετά από πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης.
  • Η φωτιά προκάλεσε τον θάνατο ενός 62χρονου εκπαιδευτικού και σοβαρούς τραυματισμούς σε 40χρονη γυναίκα.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα και η κατάσταση της κρίνεται σταθερή.
  • Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, με εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
  • Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν για πλήρη κατάσβεση και αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στην περιοχή της Λητής Θεσσαλονίκης, μετά τη δραματική κατάσταση που προκάλεσε η πυρκαγιά. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, καθώς η φωτιά άφησε πίσω της έναν νεκρό, μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, ενώ οι αρχές εξετάζουν με κομμένη την ανάσα τις πληροφορίες για ένα 11χρονο παιδί που αγνοείται.

Φωτιά Θεσσσαλονίκη: Θρίλερ με αγνοούμενο παιδί

Οι ώρες παραμένουν εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, εκφράζονται φόβοι για την τύχη ενός 11χρονου παιδιού που αγνοείται. Αυτή την ώρα, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τη δασική έκταση πάνω από το χωριό, επιχειρώντας να εξακριβώσουν την πληροφορία.

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση

Φωτιά Θεσσσαλονίκη: Νεκρός 62χρονος εκπαιδευτικός 

Φωτιά Θεσσσαλονίκη: Νεκρός 62χρονος εκπαιδευτικός 

Η πυροσβεστική υπηρεσία εντόπισε νεκρό έναν 62χρονο άνδρα γύρω στις τέσσερις το απόγευμα, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του. Πρόκειται για μόνιμο κάτοικο της Λητής και εκπαιδευτικό στο επάγγελμα. Ο άτυχος άνδρας είχε επιλέξει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, διαμένοντας μέσα στο δάσος, όπου καλλιεργούσε τη γη και φρόντιζε τα ζώα του.

Λίγο πιο μακριά, στον περιβάλλοντα χώρο της ίδιας έκτασης, οι πυροσβέστες εντόπισαν εγκλωβισμένη την 40χρονη σύντροφό του. Η γυναίκα είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να τον προειδοποιήσει και να τον βοηθήσει να απομακρυνθεί, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά. Δυστυχώς, δεν κατάφερε να τον εντοπίσει έγκαιρα και εγκλωβίστηκε η ίδια.

Η 40χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο φέροντας εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, με την κατάστασή της να κρίνεται σχετικά σταθερή. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε επιδείνωση, θα μεταφερθεί άμεσα στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Φωτιά Θεσσσαλονίκη: Σε ύφεση η πυρκαγιά

Φωτιά Θεσσσαλονίκη: Σε ύφεση η πυρκαγιά

Όσον αφορά το μέτωπο της φωτιάς, η κατάσταση παρουσιάζει εμφανή βελτίωση και τούτη την ώρα βρίσκεται σε ύφεση. Μέχρι αργά το απόγευμα, εναέρια μέσα –αεροπλάνα και ελικόπτερα– πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού. Η πυρκαγιά ήταν κυρίως έρπουσα, γεγονός που δημιουργούσε δεκάδες διάσπαρτες εστίες στο έδαφος του δάσους, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων.

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