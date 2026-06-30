Φωτιά Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός

Σορός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λητής, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.
Στην περιοχή αγνοείται κι ένα παιδί, με τις αρχές να φοβούνται πως πρόκειται για αυτό, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη κάτι τέτοιο.
Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λητή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι.
Παράλληλα, πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μία γυναίκα η οποία έφερε εγκαύματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί φέρεται να είναι γιος του απανθρακωμένου άνδρα και της εγκαυματία γυναίκας που έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα θύματα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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