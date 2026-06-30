Φωτιά Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός

Σορός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λητής, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Εναέρια μέσα συνέδραμαν στην κατάσβεση / Eurokinissi

Στην περιοχή αγνοείται κι ένα παιδί, με τις αρχές να φοβούνται πως πρόκειται για αυτό, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη κάτι τέτοιο.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λητή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι.

Παράλληλα, πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μία γυναίκα η οποία έφερε εγκαύματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Πλησίασε σπίτι η φωτιά / Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί φέρεται να είναι γιος του απανθρακωμένου άνδρα και της εγκαυματία γυναίκας που έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα θύματα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.