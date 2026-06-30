Φωτιά Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός

Φόβοι ότι πρόκειται για το παιδί που αγνοείται

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi

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Σορός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λητής, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. 

Σορός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας

Εναέρια μέσα συνέδραμαν στην κατάσβεση / Eurokinissi 

Στην περιοχή αγνοείται κι ένα παιδί, με τις αρχές να φοβούνται πως πρόκειται για αυτό, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη κάτι τέτοιο. 

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λητή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι.

Παράλληλα, πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μία γυναίκα η οποία έφερε εγκαύματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Παράλληλα, πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μία γυναίκα η οποία έφερε εγκαύματα.

Πλησίασε σπίτι η φωτιά / Eurokinissi 

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί φέρεται να είναι γιος του απανθρακωμένου άνδρα και της εγκαυματία γυναίκας που έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα θύματα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

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