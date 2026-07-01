Φωτιά σε 10όροφη πολυκατοικία στο Βέλγιο - 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Περισσότεροι από 200 ένοικοι διέμεναν στα διαμερίσματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.07.26 , 16:06 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής
01.07.26 , 16:00 Φωτιά σε 10όροφη πολυκατοικία στο Βέλγιο - 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
01.07.26 , 16:00 Summer nails: 3+1 υπέροχες ιδέες για το καλοκαιρινό μανικούρ σου
01.07.26 , 15:55 Εργολάβος Γκρέμισε Τοίχο Διπλανής Πολυκατοικίας!
01.07.26 , 15:54 Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο
01.07.26 , 15:54 Φωτιά στη Φθιώτιδα: Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112
01.07.26 , 15:42 Βαγγέλης Μπαταρλής: Τι Είπε Για Τη Φυλακή Και Την Αθώωση
01.07.26 , 15:28 «Τέρας!»: Εξοργισμένο πλήθος αποδοκίμασε τη μητέρα του 3χρονου Άγγελου
01.07.26 , 14:40 Ένα αντίκειμενο με αέρα άλλης εποχής στο Cash or Trash!
01.07.26 , 14:31 Λιάγκας: «Κόλαφος» για την Τούνη - «Ντρέπεται και η ντροπή!»
01.07.26 , 14:23 Μπήλιου: O Δίας στον Λέοντα - Εύνοια στην ερωτική ζωή, χαρά & αισιοδοξία
01.07.26 , 14:18 Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
01.07.26 , 14:13 Φωτιά Θεσσαλονίκη: «Το παιδί!» - Καταπλακώθηκε από την οροφή ο 12χρονος
01.07.26 , 14:00 Η Νατάσα Θεοδωρίδου ξανά στο Θέατρο Άλσος στις 21 Ιουλίου, μετά το sold-out
01.07.26 , 14:00 Πρώτο ραντεβού: Τα σημάδια που δείχνουν αν αξίζει να υπάρξει συνέχεια
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
«Τέρας!»: Εξοργισμένο πλήθος αποδοκίμασε τη μητέρα του 3χρονου Άγγελου
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Έρχεται το πρώτο κύμα μεγάλης ζέστης στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι
Λιάγκας: «Κόλαφος» για την Τούνη - «Ντρέπεται και η ντροπή!»
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία screenshot από video ΑΡ
Πρώτη Δημοσίευση: 01.07.26, 13:36
Φωτιά σε 10όροφο κτίριο στην Αμβέρσα του Βελγίου με έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες/ βίντεο ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου, με 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον 8ο όροφο, στέλνοντας καπνό στον αέρα και προκαλώντας εκκένωση.
  • Περισσότεροι από 200 ένοικοι βρίσκονταν στο κτίριο κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
  • Η πυροσβεστική αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες κατά την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Ο Βέλγος πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στους πληγέντες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου, σήμερα το πρωί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το 10όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους. Η πυρκαγιά ξέσπασε στον 8ο όροφο του κτιρίου στη γειτονιά Linkeroever της πόλης, στέλνοντας τεράστιες στήλες καπνού στον αέρα, ανέφερε η αστυνομία της Αμβέρσας σε ανακοίνωσή της.

Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά και, εάν χρειαστεί, να απενεργοποιήσουν  ανεμιστήρες λόγω της ποσότητας καπνού στον αέρα.

Η πυροσβεστική έδωσε μάχη με την πυρκαγιά σε δύσκολες συνθήκες λόγω του μεγέθους και της έντασής της. Αρκετές ομάδες πρώτων βοηθειών και αστυνομίας στάλθηκαν στο σημείο, συμπεριλαμβανομένης μιας εξειδικευμένης μονάδας drone. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Βέλγιο: Πλάνα από το σημείο λίγο μετά την κατάσβεση της φωτιάς / ΑΡ

Βέλγιο: Πλάνα από το σημείο λίγο μετά την κατάσβεση της φωτιάς / ΑΡ

Δραματικές τηλεοπτικές εικόνες από το σημείο έδειχναν έναν άνδρα σε έναν επάνω όροφο τυλιγμένο σε καπνό και κρεμασμένο από ένα μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να πάρει καθαρό αέρα, πριν κατευθυνθεί προς ένα κοντινό παράθυρο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας, δήλωσε ότι «οι σκέψεις του είναι με τα θύματα και τους εκκενωμένους κατοίκους της τρομερής πυρκαγιάς στο Λινκερόεβερ».

«Εκφράζω τη βαθιά μου εκτίμηση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που προσπαθούν να βοηθήσουν τους πολλούς πληγέντες όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια και που εργάζονται σκληρά για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο», είπε.

Η γειτονιά Λινκερόεβερ στο ανατολικό τμήμα της Αμβέρσας είναι μια μεγάλη κατοικημένη περιοχή που είναι διάσπαρτη από πολυώροφες πολυκατοικίες και συνορεύει με ένα μεγάλο πάρκο όπου πραγματοποιούνται υπαίθριες καλοκαιρινές μουσικές συναυλίες.
Arketoí ánthropoi skotót

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΒΕΛΓΙΟ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΘΥΜΑΤΑ
 |
ΑΜΒΕΡΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top