Φωτιά σε 10όροφο κτίριο στην Αμβέρσα του Βελγίου με έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες/ βίντεο ΕΡΤ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου, σήμερα το πρωί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı binada çıkan yangın faciaya dönüştü.



Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği olayda bir kişi, balkondan yan dairenin camına geçerek son anda canını kurtardı.



Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. pic.twitter.com/nTmeQpWOpL — ENSONHABER (@ensonhaber) July 1, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, το 10όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους. Η πυρκαγιά ξέσπασε στον 8ο όροφο του κτιρίου στη γειτονιά Linkeroever της πόλης, στέλνοντας τεράστιες στήλες καπνού στον αέρα, ανέφερε η αστυνομία της Αμβέρσας σε ανακοίνωσή της.

Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά και, εάν χρειαστεί, να απενεργοποιήσουν ανεμιστήρες λόγω της ποσότητας καπνού στον αέρα.

Η πυροσβεστική έδωσε μάχη με την πυρκαγιά σε δύσκολες συνθήκες λόγω του μεγέθους και της έντασής της. Αρκετές ομάδες πρώτων βοηθειών και αστυνομίας στάλθηκαν στο σημείο, συμπεριλαμβανομένης μιας εξειδικευμένης μονάδας drone. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Βέλγιο: Πλάνα από το σημείο λίγο μετά την κατάσβεση της φωτιάς / ΑΡ

Δραματικές τηλεοπτικές εικόνες από το σημείο έδειχναν έναν άνδρα σε έναν επάνω όροφο τυλιγμένο σε καπνό και κρεμασμένο από ένα μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να πάρει καθαρό αέρα, πριν κατευθυνθεί προς ένα κοντινό παράθυρο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας, δήλωσε ότι «οι σκέψεις του είναι με τα θύματα και τους εκκενωμένους κατοίκους της τρομερής πυρκαγιάς στο Λινκερόεβερ».

«Εκφράζω τη βαθιά μου εκτίμηση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που προσπαθούν να βοηθήσουν τους πολλούς πληγέντες όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια και που εργάζονται σκληρά για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο», είπε.

Η γειτονιά Λινκερόεβερ στο ανατολικό τμήμα της Αμβέρσας είναι μια μεγάλη κατοικημένη περιοχή που είναι διάσπαρτη από πολυώροφες πολυκατοικίες και συνορεύει με ένα μεγάλο πάρκο όπου πραγματοποιούνται υπαίθριες καλοκαιρινές μουσικές συναυλίες.

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