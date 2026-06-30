Έρχεται το πρώτο κύμα μεγάλης ζέστης στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι

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Με υψηλές θερμοκρασίες μπαίνει ο Ιούλιος (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έρχεται το πρώτο κύμα καύσωνα στην Ελλάδα με θερμοκρασίες έως 38°C.
  • Περιοχές όπως η Ορεστιάδα, η Λάρισα και η Χαλκίδα θα επηρεαστούν περισσότερο.
  • Η Αττική και η Θεσσαλονίκη θα βιώσουν θερμοκρασίες 36-37°C.
  • Από την Πέμπτη αναμένονται αλλαγές στον καιρό, με μείωση της ζέστης.
  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα φέτος, οι επιδράσεις του αναμένονται το χειμώνα.

Ο καύσωνας που επηρέασε την Ευρώπη φαίνεται πως φέρνει περισσότερη ζέστη και στη χώρα μας. 

Η μετεωρολόγος του Star Ματίνα Μπέρου αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, οι πολύ θερμές αέριες μάζες που προκάλεσαν το έντονο κύμα ζέστης στην Ευρώπη δίνοντας θερμοκρασίες -  ρεκόρ, επηρεάζουν και τη χώρα μας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία και αύριο. 

Νέο καύσωνα περιμένει η Γαλλία με θερμοκρασία 45 βαθμών Κελσίου!

Έτσι, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς σε περιοχές όπως η Ορεστιάδα, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Αγρίνιο, η Άρτα, η Άμφισσα και η Χαλκίδα. 

Ο χάρτης με τις υψηλές θερμοκρασίες της Τετάρτης 1/7/2026

Ο χάρτης με τις υψηλές θερμοκρασίες της Τετάρτης 1/7/2026 

Η Αττική και η Θεσσαλονίκη θα βιώσουν και αύριο ακόμη μία ζεστή ημέρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και στα Επτάνησα, όπως στη Ζάκυνθο, θα δούμε τοπικά 37άρια. Από την Πέμπτη φαίνεται ότι θα αλλάξει ο καιρός, καθώς η ζέστη θα συνεχιστεί, όχι όμως σε τέτοια επίπεδα.

Τι ισχύει για το φαινόμενο Ελ Νίνιο και πόσο θα επηρεάσει τη Μεσόγειο το φετινό καλοκαίρι

Απαντώντας επίσης στο ερώτημα της Μ. Ζαχαρέα, για όσα ακούγονται για το φαινόμενο Ελ Νίνιο και αν μπορεί να φέρει καύσωνες και στη Μεσόγειο, η Μ. Μπέρου τόνισε:   

Τι ισχύει για το φαινόμενο Ελ Νίνιο στη Μεσόγειο

Τι ισχύει για το φαινόμενο Ελ Νίνιο στη Μεσόγειο  

«Το Ελ Νίνιο είναι σε ακόμη σε φάση ανάπτυξης, δε φαίνεται να μας επηρεάζει αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι επιδράσεις του αναμένονται από τον ερχόμενο χειμώνα και μετά». 

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