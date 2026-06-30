Νέο καύσωνα περιμένει η Γαλλία με θερμοκρασία 45 βαθμών Κελσίου!

Γέμισαν τα νεκροτομεία: Πάνω από 1.200 οι νεκροί από το κύμα ζέσtης

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Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλλία προετοιμάζεται για νέο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 45°C, μετά από προηγούμενο κύμα που προκάλεσε πάνω από 1.200 θανάτους.
  • Τα γαλλικά νεκροτομεία είναι γεμάτα, με πολλές περιπτώσεις ηλικιωμένων που πέθαναν αβοήθητοι.
  • Η πλήρης καταγραφή των θανάτων από τη ζέστη μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες.
  • Οι αρχές προγραμματίζουν την εγκατάσταση 30.000 κλιματιστικών σε νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Σε εφιάλτη εξελίσσεται το κύμα καύσωνα στη Γαλλία, που θρηνεί εκατοντάδες νεκρούς. Το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα καταρρίψει και πάλι νέα ρεκόρ, όπως μετέδωσε από το Παρίσι η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Δεναξά. 

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Όπως ανέφερε, η Γαλλία ετοιμάζεται για τον επόμενο καύσωνα και μετράει τις πληγές της από τον προηγούμενο που άφησε πίσω του περισσότερους από 1. 200 νεκρούς. Χαρακτηριστικό και μακάβριο ταυτόχρονα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για τόσους νεκρούς στα γαλλικά νεκροτομεία! 

Η ανταποκρίτρια του Star ανέφερε επίσης ότι η πλήρης καταγραφή των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη ενδέχεται να απαιτήσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, καθώς από τον παρατεταμένο καύσωνα πολλοί ηλικιωμένοι χωρίς συγγενείς πέθαναν αβοήθητοι στα σπίτια τους. 

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Οι αρχές προειδοποιούν για νέο κύμα ακραίας ζέστης από το  Σαββατοκύριακο και θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ή θα ξεπεράσουν τους 45 βαθμούς Κελσίου!   

Για να αποφύγουν τα χειρότερα οι αρμόδιες υπηρεσίες ετοιμάζονται πυρετωδώς για να αντιμετωπίσουν το επόμενο επεισόδιο των υψηλών θερμοκρασιών με την Υπουργό Υγείας να ανακοινώνει την παραγγελία και εγκατάσταση 30.000 κλιματιστικών σε νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες το προσεχές διάστημα. 

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«Κάλλιο αργά παρά ποτέ!», όπως σχολίασε η Μ. Δεναξά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

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