Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε ΙΧ εν μέσω καύσωνα

Τα παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, υπέστησαν καρδιακή ανακοπή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο παιδιά, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στο Καρπαντρά, Γαλλία, εν μέσω καύσωνα.
  • Η εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Η Γαλλία αντιμετωπίζει πρωτοφανές κύμα καύσωνα με 49 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό.
  • Η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
  • Τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν από τον καύσωνα στο Ζιρόντ.

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα, μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε έναν χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, στη νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα, έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

«Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, ωστόσο προκρίνεται το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελέας του Καρπαντρά, Ελέν Μουρζ.

«Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα - Τρεις νεκροί στη Γαλλία

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών παρείχαν βοήθεια στη μητέρα των παιδιών, η οποία προς το παρόν δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία, διευκρίνισε η εισαγγελέας.

Οι πυροσβέστες είπαν στο AFP πως βρήκαν «δύο παιδιά που είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή αφού ειδοποιήθηκαν γύρω στις 13.20».

«Φλέγεται» η Γαλλία από το κύμα καύσωνα

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα με 49 διαμερίσματα (τα μισά της χώρας) να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το μέγιστο επίπεδο προειδοποίησης, κάτι το πρωτόγνωρο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας κάνει λόγο για «τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία, σε όλους τους μήνες». Συνολικά, το 90% και πλέον του πληθυσμού θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα καύσωνα.

Ισπανία: Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα σημειώθηκε τον Μάιο

Αυτός ο καύσωνας, έπειτα από ένα πρώτο ανάλογο φαινόμενο στις αρχές Μαΐου, είναι «ασυνήθιστης έντασης, παρόμοιος με εκείνον του Αυγούστου του 2003», ο οποίος προκάλεσε σχεδόν 15.000 θανάτους στη Γαλλία, με τη «διάρκειά του να μην έχει καθοριστεί», σύμφωνα με τη Météo-France.

Χθες, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στην οικία τους στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά) εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με την περιφέρεια.

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