«Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα - Τρεις νεκροί στη Γαλλία

Στους 40 °C o υδράργυρος σε πολλές πόλεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανή καύσωνα, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία λόγω του καύσωνα.
  • Η Ισπανία καταγράφει επίσης υψηλές θερμοκρασίες, με τη Μαδρίτη να πλησιάζει τους 40 βαθμούς.
  • Οι αρχές εκδίδουν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη την ήπειρο.
  • Οι Γάλλοι γιορτάζουν την Ημέρα της Μουσικής παρά την καυτή κατάσταση, αναζητώντας δροσιά στους ποταμούς.

Η Ευρώπη, από τη μία άκρη έως την άλλη, «καίγεται» από τη ζέστη. Το Παρίσι είναι αντιμέτωπο με πρωτοφανή καύσωνα, ενώ στην Ισπανία «σπάνε» τα μετεωρολογικά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.

Εξουθενωτικός καύσωνας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο. Οι αρχές σε όλη την ήπειρο εκδίδουν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα.

H Ευρώπη έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο καμίνι υψηλών θερμοκρασιών. Αυτός είναι ο δεύτερος καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Καύσωνας - Γαλλία

Το Παρίσι έχει αδειάσει λόγω του καύσωνα / Φωτογραφία AP (Thibault Camus)

Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 40 βαθμούς, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Ωστόσο, οι Γάλλοι όμως δεν πτοούνται. Έχουν βρει τρόπο να ανεβάζουν τη θερμοκρασία γιορτάζοντας με ατελείωτα πάρτι την Ημέρα της Μουσικής, ενώ πολλοί βρίσκουν «ανάσα» δροσιάς στους ποταμούς της χώρας.

Καύσωνας Γαλλία

Γάλλοι κάνουν μπάνιο στο Κανάλι Σαιν-Μαρτέν / Φωτογραφίες AP (Emma Da Silva)

Γάλλοι κάνουν μπάνιο στα ποτάμια λόγω καύσωνα

 

«Καίγεται» η Ισπανία με 40 βαθμούς Κελσίου

Στην ισπανική πρωτεύουσα, τη Μαδρίτη, η θερμοκρασία αγγίζει τους 37 βαθμούς. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς αναμένεται να ανέβει στους 40.

 

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