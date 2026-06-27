Σκηνές που θυμίζουν ημέρες μεγάλων εκπτώσεων εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Γαλλία, καθώς δεκάδες πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν κλιματιστικά και ανεμιστήρες, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σαμπρέ-λε-Τουρ, όπου από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκε πλήθος έξω από το κατάστημα. Μόλις άνοιξαν οι πόρτες, οι καταναλωτές εισέβαλαν στον χώρο, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον για να προλάβουν τα τελευταία διαθέσιμα προϊόντα.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τα ράφια με τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες άδειασαν, καθώς η ζήτηση ήταν τεράστια. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια.

Το viral βίντεο αποτυπώνει την ανησυχία που επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα, ο οποίος δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, αλλά και τις υποδομές.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες

Η Γαλλία βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από το νέο κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, 37 γεωγραφικά διαμερίσματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από το βράδυ της Κυριακής αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του φαινομένου.

Ο καύσωνας έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Περισσότερα από 8.000 σχολεία έχουν επηρεαστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες, αρκετά τουριστικά αξιοθέατα έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, με την κτηνοτροφία να καταγράφει μεγάλες απώλειες.

Παράλληλα, το κύμα καύσωνα έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την κλιματική κρίση και την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, θέμα που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

🚨🇫🇷 FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026